Les étuis de la série d’iPhone 13 présentés en 8 coloris avant le lancement

Apple tiendra son événement annuel automnal dans quelques heures et dévoilera la très attendue série d’iPhone 13, la smartwatch Apple Watch Series 7 et les écouteurs sans fil AirPods 3. Quelques nouvelles images ont fait surface sur la toile, révélant les prétendus étuis en 8 coloris — vert sapin, noir anthracite, bleu foncé, bleu clair, orange, rose corail, rouge et rose poudré.

Selon Majin Bu, Apple va sortir 8 nouvelles couleurs pour la prochaine série d’iPhone 13. Les étuis sont en silicone, une texture qu’Apple utilise depuis plusieurs années. La source a un bilan mitigé, il convient donc de prendre les images avec des pincettes, mais il semble possible que celles-ci soient bien réelles. Si c’est vrai, la gamme de la série d’iPhone 13 serait plus lumineuse et plus vive, offrant une palette de couleurs plus diversifiée.

La fuite montre également la collection d’étuis en cuir pour la série d’iPhone 13 dans cinq nouvelles couleurs, vert grisâtre, violet foncé, lilas, vert et brun. Les nouvelles couleurs devraient être annoncées plus tard, car Apple présente souvent de nouvelles couleurs au fil des saisons.

En dehors des couleurs, la fuite de la coque de l’iPhone 13 ne révèle pas grand-chose, bien qu’elle corrobore plusieurs éléments de conception tels que les bosses plus grandes de la caméra arrière et l’emplacement plus bas du bouton d’alimentation et de la touche de volume.

En outre, les photos des étuis dans lesquels l’emballage est visible confirment les plans de marque d’Apple. En d’autres termes, cela signifie que ces iPhone de nouvelle génération seront commercialisés sous le nom d’iPhone 13 au lieu d’iPhone 12S.

Un design connu

La nouvelle série d’iPhone 13 aura un design analogue à la précédente série d’iPhone 12, et ils auront une encoche plus mince et de nouvelles fonctionnalités liées à la caméra. La caméra de tous les iPhone sera mise à niveau, mais les séries Pro et Pro Max présenteront probablement encore plus de fonctionnalités que par le passé. Les quatre iPhone seront alimentés par le nouveau processeur Apple A15, offrant des vitesses plus rapides et probablement une connectivité 5G meilleure et plus stable.

L’écran de la série Pro sera une nouvelle dalle LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) qui devrait être dotée d’un taux de rafraîchissement ProMotion de 120 Hz. Les nouveaux modèles devraient également être équipés d’une batterie plus grande de 20 %.

Apple va lancer sa gamme d’iPhone 13 lors de son événement spécial « California Streaming » ce mardi à 19 heures, parmi d’autres présentations de produits. Outre un nouveau smartphone, Apple devrait également présenter des accessoires assortis, dont l’Apple Watch Series 7 et les AirPods 3.