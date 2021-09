iPhone 13, Apple Watch Series 7, AirPods 3 et MacBook Pro M1X : toutes les infos avant la keynote

L’événement « California Streaming » d’Apple aura lieu dans moins de 48 heures. Le géant de Cupertino est prêt à annoncer sa gamme d’iPhone de nouvelle génération, la série d’iPhone 13, ainsi qu’une série de produits lors de cet événement.

Juste avant l’événement, quelques informations (supplémentaires) sur les produits Apple à venir ont fait surface sur la toile, et je me suis autorisé à les rassembler en un article.

Caractéristiques de la gamme d’iPhone 13

Il y a tout juste quelques jours, nous avons appris certaines des caractéristiques de la série d’iPhone 13 et de la Apple Watch Series 7. Max Weinbach a révélé que l’iPhone 13 coûterait le même prix que l’iPhone 12 et a donné quelques informations supplémentaires sur la batterie et les capacités de la caméra. Mark Gurman a maintenant révélé davantage d’informations sur la très attendue gamme d’iPhone 2021 d’Apple dans sa newsletter Power On.

Gurman précise que ce sont les choses que nous pouvons « attendre » de la gamme :

La série d’iPhone 13 aura le même design que l’iPhone 12 « mais avec une encoche plus étroite »

L’iPhone 13 standard et l’iPhone 13 mini seront équipés de deux objectifs de caméra, tandis que l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max seront équipés de trois objectifs de caméra

Nouvelles fonctionnalités logicielles de l’appareil photo : version vidéo du mode Portrait, un nouveau « système de filtres piloté par l’IA pour appliquer différents styles à vos photos », enregistrement vidéo ProRes pour les modèles Pro

La puce Apple A15 Bionic sera « un peu plus rapide » que l’A14 Bionic

Écrans LTPO (oxyde polycristallin à basse température) pour l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max, ce qui « signifie probablement un taux de rafraîchissement plus élevé » également

La série d’iPhone 13 sera dotée d’un système de communication par satellite pour les « situations d’urgence »

La variante de base de l’iPhone 13 disposera d’une capacité de stockage de 128 Go

Outre le rapport de Bloomberg, un analyste fiable d’Apple, Ming Chi-Kuo, a révélé que Apple abandonnerait (enfin) la configuration 64 Go avec la gamme de l’iPhone 13. Selon Ming Chi-Kuo, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini seront disponibles dans des variantes de 128 Go, 256 Go et 512 Go, tandis que les modèles Pro seront disponibles dans des configurations de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. L’iPhone 13 Pro sera le premier modèle d’iPhone à proposer une variante de stockage de 1 To.

Kuo affirme également que l’iPhone 13 sera victime de la pénurie mondiale de silicium. Selon lui, « les modèles existants ont été réduits d’environ 5 à 10 % au 3T21. L’expédition de l’iPhone 13 au 4T21 peut présenter un potentiel risque de baisse en raison de la pénurie de composants. Toutefois, ce risque a un impact limité sur les expéditions d’iPhone 13. Nous pensons que les expéditions d’iPhone 13 en 2021 peuvent augmenter de plus de 10 % par an ».

Les AirPods 3 seront annoncés lors de la keynote

Selon Kuo, Apple annoncera également les AirPods 3, en plus de l’iPhone 13 et de l’Apple Watch Series 7, lors de l’événement de ce mardi. Kuo affirme qu’Apple est prête à lancer le produit sur le marché. Cependant, les AirPods 3 seront plus chers que le prix de lancement des AirPods 2, et Apple continuera à vendre les écouteurs de la génération actuelle à un prix inférieur.

Selon lui, il pourrait y avoir deux situations avec les AirPods cet automne : soit Apple vendra les AirPods 3 à un prix plus élevé et les AirPods 2 continueront à se vendre à un prix inférieur, soit les AirPods 2 verront leur prix baisser parallèlement à la sortie des AirPods 3 et les AirPods 3 adopteront le prix de 179 euros des AirPods 2.

Les retards de production de l’Apple Watch Series 7 sont « non significatifs »

La semaine dernière, Bloomberg a rapporté qu’Apple était confronté à des problèmes dans la production de l’Apple Watch Series 7. Dans un rapport de suivi, Kuo a déclaré que la Watch Series 7 pourrait connaître une « pénurie d’approvisionnement en septembre ».

Dans une autre « note aux investisseurs », Kuo a indiqué que « l’impact sur le calendrier de sortie et le calendrier d’expédition de masse n’est pas significatif. » Si l’on en croit Kuo, nous pourrions voir la Watch 7 faire ses débuts avec l’iPhone 13 et les AirPods 3 mardi, avec une disponibilité plus large à partir d’octobre.

Le MacBook Pro M1X sera disponible dans « les prochaines semaines »

Dans le cadre de sa lettre d’information hebdomadaire, Gurman a déclaré que les prochains MacBook Pro 14 et 16 pouces d’Apple, dotés du processeur M1X amélioré, « seront disponibles dans les rayons au cours des prochaines semaines ». Il s’attend à ce que les MacBook Pro 2021 soient une grande mise à niveau par rapport à la génération actuelle de MacBook Pro. Ils seront dotés d’un système de charge magnétique MagSafe, d’écrans Mini LED et de Touch Bar, ainsi que d’un chipset plus rapide.

There will be two events, and I’d expect the latter to be Mac + iPad. iPhone/Watch Tuesday. https://t.co/xfAjhUkigC — Mark Gurman (@markgurman) September 12, 2021

Selon lui, Apple organisera deux événements cet automne — l’un pour annoncer l’iPhone 13, les AirPods et l’Apple Watch, et le second pour annoncer les nouveaux MacBook et iPad. Pour ceux qui l’ignorent, l’iPad mini 6 devrait bénéficier d’une mise à niveau importante cette année avec la suppression du bouton d’accueil Touch ID et des bords plus fins.

Apple dévoilera officiellement la série d’iPhone 13 ce mardi 14 septembre 2021. Assurez-vous de suivre le BlogNT sur Twitter, et restez au courant de tout ce qu’Apple annonce lors de l’événement.