Pas de nouveaux iPad lancés lors du grand événement de lancement de l’iPhone 13

Nous soupçonnions depuis longtemps qu’Apple avait prévu toute une série de nouveaux produits passionnants pour des annonces officielles et des sorties commerciales cet automne, mais si une rafale de rumeurs a essentiellement confirmé les divers soupçons, la date de sortie de chaque appareil n’est pas encore tout à fait claire.

Pour sa part, Mark Gurman, éditeur chez Bloomberg, tente aujourd’hui d’établir un calendrier possible, en prédisant les deux catégories de produits qui devront peut-être attendre le mois prochain pour un rafraîchissement, tout en détaillant (encore une fois) ce qu’il faut attendre de l’événement de lancement de demain et en laissant une mise à jour intéressante en suspens.

Après avoir dévoilé le duo d’iPad Pro le plus puissant de l’histoire des tablettes en avril dernier, il a été rapporté à plusieurs reprises que Apple prépare au moins deux autres mises à niveau de l’iPad pour cette année.

L’une est une tablette d’entrée de gamme de 9e génération dotée d’un processeur plus rapide et d’un châssis plus fin que l’iPad 10,2 pouces non Pro, non Air et non mini de 2020, tandis que l’autre pourrait marquer la « plus grande refonte » de la gamme d’iPad mini depuis près d’une décennie.

Malheureusement pour les personnes pressées d’acheter l’une des meilleures tablettes disponibles pour les fêtes de fin d’année, Gurman prévoit que ces deux iPads remaniés seront présentés aux côtés d’une nouvelle génération de MacBook Pro 14 et 16 pouces équipés de puces M1 haut de gamme un peu plus tard dans l’année plutôt que demain.

iPad mini 6 et iPad 9

Bien que nous soyons à peu près sûrs que ce second événement automnal aura lieu en octobre, il est malheureusement impossible de dire à l’heure actuelle combien de temps exactement il faudra attendre pour l’iPad mini 6 de 8,3 pouces environ, doté de bords fins, de la technologie de reconnaissance d’empreintes digitales Touch ID et de la connectivité USB Type-C, et pour l’iPad 9 de 10,2 pouces qui pourrait être équipé d’un processeur Apple A13 ou A14 Bionic.

Il n’y a pas de mot sur un iPad Air de 5e génération au moment où j’écris ces lignes, ce qui signifie très probablement qu’une sortie en 2021 n’est pas vraiment dans les tuyaux pour ce modèle particulier. Enfin, il est évidemment beaucoup trop tôt pour une nouvelle génération d’iPad Pro, qui pourrait ne pas voir le jour l’année prochaine non plus.

Alors, qu’est-ce qui va arriver le 14 septembre ?

En théorie, rien n’est certain, mais il ne fait aucun doute qu’Apple lèvera le voile sur un quatuor d’iPhone 13 équipés de la 5G. Il est pratiquement certain que ce quatuor comprendra un petit modèle de 5,4 pouces, deux modèles différents de 6,1 pouces et un modèle géant de 6,7 pouces, tous dotés d’une encoche beaucoup plus petite que leurs prédécesseurs de la série 12.

Alimenté par une puce Apple A15 légèrement plus rapide, l’iPhone 13 devrait être équipé de la fonctionnalité satellite, déjà controversée, ainsi que d’une série de fonctionnalités logicielles pour la caméra qui pourraient changer la donne. Il n’y a apparemment pas de progrès ou de révisions majeures en préparation pour la partie photo, l’iPhone 13 Pro et 13 Pro Max étant susceptibles de suivre l’évolution du temps et de rattraper la plupart des meilleurs smartphones actuels en ce qui concerne la prise en charge du taux de rafraîchissement de l’écran à 120 Hz.

L’autre grand produit dont l’officialisation est garantie est une Apple Watch Series 7 radicalement remaniée, dotée d’un processeur plus rapide, d’écrans plus grands et plus nets, mais, hélas, d’aucun nouvel outil de surveillance de la santé.

En revanche, le journaliste technique ne mentionne pas les AirPods 3 comme protagonistes possibles de l’événement « Mac + iPad » du mois prochain. Cela pourrait-il signifier que les écouteurs abordables sortiront entre les deux événements d’automne par un simple communiqué de presse ? On va voir…