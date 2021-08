La GoPro HERO10 Black laisse entrevoir une amélioration de la qualité d’image

Les images et les spécifications de la GoPro HERO10 Black ont apparemment été divulguées. Selon WinFuture, qui a divulgué avec précision la HERO9 Black à la même époque l’année dernière, la nouvelle caméra d’action GoPro phare ressemblera beaucoup à la caméra miniature de l’année dernière, mais avec un processeur GP2 plus puissant de GoPro à l’intérieur pour une meilleure performance globale.

Ainsi, la prochaine caméra de GoPro, la HERO10 Black, offrira une qualité d’image et une stabilisation améliorées.

Le nouveau processeur GP2 devrait fournir une augmentation importante des performances avec la prise en charge de vidéos 5.3K tournées à 60 images par seconde, ou de vidéos 4K enregistrées à 120 images par seconde, ce qui est utile pour le ralenti. C’est une amélioration par rapport au 5K à 30 fps et au 4K à 60 fps du modèle phare de l’année dernière.

La HERO10 Black peut également enregistrer de la vidéo 2.7K à 240 fps pour un contrôle du mouvement encore plus poussé, mais à une résolution réduite. Il y a également un nouveau capteur d’image qui fait passer la résolution des photos de 20 mégapixels à 23 mégapixels, selon les documents marketing et l’emballage vus par WinFuture.

Ce nouveau capteur devrait améliorer la qualité des photos et de la vidéo dans des conditions de faible luminosité, mais le nombre de mégapixels ne se traduit pas toujours par des améliorations dans le monde réel, il faut donc prendre ces affirmations avec des pincettes.

Un lancement dans quelques jours ?

L’excellent logiciel de stabilisation de la caméra de GoPro est également mis à jour avec HyperSmooth 4.0 et TimeWarp 3.0 pour les vidéos en time-lapse. Mais jusqu’à ce que nous voyions cette technologie en action, nous ne savons pas si elle sera si différente du logiciel de stabilisation actuel de GoPro. Des caractéristiques telles qu’un boîtier étanche jusqu’à une profondeur de 10 mètres, le contrôle tactile et vocal, et les écrans avant et arrière sont les mêmes que l’année dernière.

Si cette nouvelle fuite de la GoPro HERO10 Black est exacte, alors nous devrions nous attendre à une annonce officielle de GoPro dans les semaines à venir. Le prix est encore un mystère, mais pour ce que cela vaut, la GoPro HERO9 Black commence actuellement à 400 euros.