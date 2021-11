Les MacBook du futur seront-ils équipés de capteurs de fréquence cardiaque ?

De plus, l’espace dans les repose-poignets est un territoire précieux qui semble gaspillé pour quelque chose comme un capteur de fréquence cardiaque. Il serait beaucoup plus logique d’insérer quelque chose comme un stylet (analogue à celui d’une tablette graphique) pour le travail créatif qu’un capteur de fréquence cardiaque — si vous devez utiliser cet espace pour autre chose qu’un simple repose-poignets.

La demande de brevet récemment déposée décrit comment un biocapteur microperforé situé dans la paume de la main droite enverrait de minuscules faisceaux de lumière dans la peau de votre poignet et mesurerait la quantité de lumière qui lui est renvoyée. On peut supposer qu’il ne s’agit pas d’un capteur biométrique utilisé pour la sécurité, c’est-à-dire pour remplacer le capteur d’empreintes digitales. Sans autre explication dans le brevet, on peut imaginer que le MacBook utilisera ce capteur pour suivre le rythme cardiaque pour des raisons de santé .