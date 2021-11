Apple a fabriqué ce prototype pour cacher le design original de l’iPod et éviter les fuites

Apple développe des produits depuis les premiers jours de l’histoire de l’informatique et a mis au point plusieurs produits révolutionnaires au cours des trois dernières décennies. L’un de ces produits révolutionnaires est l’iPod, qui a changé notre façon d’écouter de la musique en déplacement. L’appareil a récemment fêté son 20e anniversaire et, à cette occasion, un prototype de la première génération de l’iPod a fait surface sur la toile. Et bien, il ne ressemble en rien à l’iPod original.

L’appareil, baptisé P68/Dulcimer, est un ancien prototype de l’iPod original qui a fait ses débuts en octobre 2001. Ainsi, le jour de son 20e anniversaire en début de semaine dernière, Panic a partagé plusieurs images du produit dans un article de blog. Plus tard, Tony Fadell, qui a inventé l’iPod sous la direction de Steve Jobs, a confirmé qu’il s’agissait bien d’un prototype de l’iPod original dans un tweet. Vous pouvez consulter le tweet de Fadell ci-dessous.

This is a P68/Dulcimer iPod prototype we (very quickly) made before the true form factor design was ready. Didn’t want it look like an iPod for confidentiality – the buttons placement, the size – it was mostly air inside – and the wheel worked (poorly) https://t.co/qeNMHMmVsc

— Tony Fadell (@tfadell) October 23, 2021