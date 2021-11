Twitter commence à afficher des aperçus des liens Instagram

Près de 10 ans après leur disparition, les aperçus d’Instagram sont de retour sur Twitter. Une autre amélioration de la qualité de vie arrive pour les utilisateurs de Twitter. Le réseau social a commencé à déployer des « cartes d’aperçu » pour les liens provenant d’Instagram. En gros, vous n’aurez plus besoin de taper sur un lien Instagram pour voir où il mène.

À la place, vous verrez une petite vignette de l’image que vous obtiendrez en suivant le lien. C’est plutôt utile et cela évitera aux utilisateurs de cliquer sur des liens indignes, pour ainsi dire. Cette nouvelle fonctionnalité permettra également aux utilisateurs de Twitter de rester sur… Twitter. Elle fonctionne pour Android, iOS et la version Web de Twitter.

« Ils disaient que cela n’arriverait jamais… Les aperçus de cartes Twitter commencent à être déployés AUJOURD’HUI », a déclaré Instagram dans un tweet annonçant le changement, expliquant : « Désormais, lorsque vous partagez un lien Instagram sur Twitter, un aperçu de cette publication apparaîtra ».

They said it would never happen… Twitter Card previews start rolling out TODAY. 👀

Now, when you share an Instagram link on Twitter a preview of that post will appear. 🙌 pic.twitter.com/XSZRx9dzd1

— Instagram (@instagram) November 3, 2021