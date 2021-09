Un modèle factice de l’iPhone 13 Pro a fait l’objet d’une fuite

Les fans d’Apple ne font que compter les jours avant le grand événement annuel de la société, qui devrait être assez important à bien des égards. La gamme d’iPhone 13 sera lancée dans quelques jours maintenant à l’heure où vous lisez ces lignes, avec un lancement prévu pour le 14 septembre, mais vous n’avez pas besoin d’attendre jusque-là pour avoir un aperçu du design apparemment final de l’iPhone 13 Pro.

Une vidéo publiée sur Weibo (un réseau social chinois) montre une unité factice qui aurait le design final de l’iPhone 13 Pro. Les unités factices ont la même taille et la même forme que les smartphones, mais elles ne possèdent pas toutes les entrailles. Ils sont souvent utilisés par les fabricants d’accessoires pour concevoir des étuis et autres avant la sortie du smartphone, et sont souvent — mais pas toujours — construits à partir de schémas officiels.

À l’approche du lancement de l’iPhone 13 Pro, il y a de fortes chances que cette unité factice soit exacte, mais comme toujours, il est important de la prendre avec des pincettes.

Quoi qu’il en soit, il n’y a rien ici que nous n’ayons pas vu auparavant vraiment, car la gamme d’iPhone 13 a déjà fait l’objet de nombreuses fuites. Vous pouvez voir une plus petite encoche à l’avant et peut-être des lentilles légèrement plus grandes pour sa caméra à triple lentille à l’arrière, mais un design autrement très analogue à l’iPhone 12 Pro.

D’après ce que nous avons entendu jusqu’à présent, la majeure partie des changements cette année seront sous le capot, mais même dans ce cas, ils pourraient être assez mineurs. Une mise à niveau vers un écran à 120 Hz sur l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max, plus quelques modifications sur le matériel de la caméra, et bien sûr un nouveau chipset, sont les principaux changements attendus.

Alors que les fuites suggèrent qu’Apple a choisi le nom d’iPhone 13 cette année, la gamme pourrait tout aussi bien s’appeler iPhone 12S, car les mises à jour semblent mineures.

On parle déjà de l’iPhone 14

L’année prochaine, les changements pourraient être beaucoup plus importants. Il est encore très tôt pour les rumeurs concernant l’iPhone 14, mais nous avons déjà vu des rendus non officiels qui montrent l’iPhone 14 Pro Max avec la technologie Face ID à l’écran et une caméra logée dans un trou de l’écran (ce qui signifie qu’il n’y a pas d’encoche), ainsi que pratiquement aucune bosse de caméra à l’arrière, un châssis en titane et des changements dans d’autres aspects du design, comme la forme des boutons.

C’est un look beaucoup plus agréable et moderne, et la rumeur veut qu’il soit accompagné d’une batterie nettement plus grande. Si tout cela se confirme, l’iPhone 14 pourrait être la plus grande mise à niveau de la gamme depuis des années, tandis que l’iPhone 13 semble être l’une des plus petites mises à niveau que nous ayons vues depuis longtemps.

L’événement organisé par Apple est prévu le 14 septembre et devrait également annoncer l’Apple Watch Series 7, dont la date de lancement pourrait avoir été repoussée en raison de problèmes de production.