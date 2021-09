Les rendus de l’iPhone 14 révèlent des changements majeurs pour la gamme 2022

Apple s’apprête à lever le voile sur l’iPhone 13, et bien que l’appareil soit attendu avec plusieurs améliorations notables, notamment une encoche plus petite, la plupart des gens attendent avec impatience le prochain rafraîchissement de l’appareil prévu en 2022.

Et, c’est parce que l’iPhone 14 introduira des changements de conception importants, y compris certains qui ont été prédits depuis plusieurs années déjà.

Des rendus publiés par Front Page Tech nous donnent un premier aperçu de ces nouveaux iPhone, et sans aucun doute, la première chose que tout le monde remarque est la disparition de l’encoche. Il ne fait aucun doute que l’abandon de l’encoche par Apple est une grande nouvelle pour l’avenir de l’iPhone. La grande question est donc de savoir où se trouve le module Face ID si un tel changement se produit réellement.

Les rendus indiquent une caméra logée dans un trou de l’écran, mais il est clair qu’elle ne peut pas être utilisée pour les composants de la technologie Face ID, car ils prennent généralement plus de place. Donc, soit Apple a trouvé un moyen de les rendre beaucoup plus petits et donc de tout intégrer dans la lunette supérieure, soit la société veut simplement abandonner ce système (très peu probable) et se lancer à nouveau dans Touch ID.

Le capteur d’empreintes digitales pourrait donc revenir sur l’iPhone 14 avec tout intégré dans le verre, une approche que d’autres, y compris Samsung, ont déjà utilisée sur leurs appareils.

Pas d’USB-C

En plus de la suppression de l’encoche, les rendus révèlent également que Apple veut supprimer complètement la bosse de l’appareil photo et opter pour des boutons de volume ronds comme ceux de l’iPhone 4 et un cadre en titane. Cela pourrait se traduire par un smartphone comparativement plus épais avec une batterie de plus grande capacité.

Le port Lightning est toujours là, et c’est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. En d’autres termes, Apple ne prévoit pas d’adopter l’USB-C, mais d’un autre côté, elle ne crée pas non plus un iPhone sans port, de sorte que les câbles Lightning et le CarPlay câblé survivront une année de plus.

Enfin, bien que les couleurs exactes ne soient pas encore connues, Prosser dit que vous pourriez vous attendre à une option de couleur or avec l’iPhone 14. À première vue, l’iPhone 14 semble plus tentant que le prochain iPhone 13.