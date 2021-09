Les AirPods 3 auraient une autonomie plus longue et des basses plus importantes

Les AirPods 3 d’Apple font l’objet de rumeurs depuis longtemps maintenant — et alors que nous nous rapprochons du prochain événement Apple du 14 septembre, Max Weinbach, une source extrêmement fiable, a partagé certaine des caractéristiques que nous pouvons nous attendre à voir dans les écouteurs sans fil de nouvelle génération. Selon une série de tweets de Weinbach, les AirPods 3 — qui devraient être lancés en même temps que l’iPhone 13 — seront dotés d’une meilleure autonomie que les AirPods actuels, qui offrent une durée de lecture de 24 heures. Il semble que les améliorations viennent de l’étui de chargement plutôt que des écouteurs eux-mêmes, Weinbach alléguant que la batterie à l’intérieur sera 20 % plus grande que celle des AirPods 2019. L’autonomie supplémentaire de la batterie n’est pas claire, mais toute amélioration dans ce domaine serait la bienvenue. Cela dit, nous serons déçus si les écouteurs eux-mêmes ne bénéficient pas d’une plus grande autonomie. À l’heure actuelle, on obtient 5 heures d’écoute avec une seule charge, ce qui est plutôt faible par rapport à la concurrence. Selon Weinbach, le boîtier de charge sera désormais livré sans fil en standard. Pour le moment, il faut payer un supplément pour les AirPods avec un étui de charge sans fil, qui coûte 229 euros, contre 179 euros pour l’étui de charge standard. Reste à savoir si Apple va augmenter le prix de base de ses écouteurs sans fil. Qu’en est-il du son ? Mis à part l’autonomie, je suis impatient de voir comment le son des AirPods 3 va résonner par rapport à ses prédécesseurs. Weinbach affirme qu’ils auront un son analogue à celui des AirPods actuels, bien qu’avec « des basses et des graves nettement améliorés ». Reste à avoir si les écouteurs vont se vanter de la technologie Spatial Audio. Cette technologie fonctionne dans les contenus 5.1, 7.1 et Dolby Atmos et applique des filtres audio directionnels, plaçant le son dans une sphère 3D, ce qui le rend plus immersif. Espérons que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour savoir en quoi les AirPods 3 seront différents de leurs prédécesseurs. Le prochain événement Apple aura lieu le 14 septembre à 19 heures, heure française.