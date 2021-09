Huawei P50 : un événement le 21 octobre pour le lancement mondial ?

Huawei ne fait plus partie des cinq premiers vendeurs de smartphones au niveau mondial, et il reste à voir combien de temps il pourra survivre en tant qu’acteur mondial. Il aura toujours un public solide en Chine, mais ce lancement de la série P50 pourrait être le grand test pour voir si les acheteurs occidentaux sont prêts à vivre sans Google.

Huawei a lancé le P50 il y a presque deux mois en Chine bien qu’à l’époque Huawei n’avait aucune information à partager concernant un éventuel lancement international. En fait, à l’époque, il semblait encore y avoir une certaine incertitude concernant la disponibilité en Chine. Comme d’habitude, les smartphones sont dotés d’excellents composants, et d’un système de caméra qui ne manquera pas d’attirer les foules. Cependant, en raison de l’interdiction de Huawei, il n’y a pas d’applications Google disponibles et il sera livré avec Harmony OS.

Pour autant que nous le sachions, Huawei n’a pas de nouveaux smartphones majeurs dans ses cartons. Habituellement, nous devrions voir un nouveau smartphone de la gamme Mate à ce stade du cycle de sortie. Néanmoins, la gamme Mate semble être en stand by. De plus, la société n’a pas encore lancé la série Huawei P50 au niveau mondial, donc un lancement à Vienne de cette série est parfaitement logique.

Dans l’industrie des smartphones, Huawei est touchée, mais certainement pas coulée. Son rayonnement est peut-être plus faible, et sa portée beaucoup plus limitée, mais la société est toujours active. Pour preuve, Huawei a envoyé en fin de semaine dernière des invitations pour le lancement d’un nouveau smartphone . L’événement de presse en question devrait avoir lieu le jeudi 21 octobre à Vienne , en Autriche.