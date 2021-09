Regardez l’événement d’Apple pour l’iPhone 13 ici !

C’est « le » jour J ! C’est le jour où Apple annonce la nouvelle gamme d’iPhone. Le géant de Cupertino organise l’événement « California Streaming » plus tard dans la journée pour annoncer la très attendue série d’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7, et peut-être aussi les AirPods 3.

Tout comme ses derniers événements, celui-ci sera également organisé virtuellement. Il s’agira d’une couverture en ligne uniquement, où Tim Cook et d’autres dirigeants d’Apple monteront sur scène pour annoncer les nouveaux produits dans une vidéo préenregistrée. Si vous avez envisagé de suivre l’événement, vous êtes au bon endroit.

Voici toutes les façons dont vous pouvez regarder l’événement de lancement de l’iPhone 13 « California Streaming » d’Apple.

À quelle heure commence l’événement iPhone 13 ?

L’événement « California Streaming » d’Apple va avoir lieu ce mardi 14 septembre 2021. L’événement sera diffusé en direct depuis l’Apple Park à 19 heures, heure française.

Comment regarder l’événement iPhone 13 en direct ?

Comme l’événement se déroulera en ligne, Apple a opté pour un certain nombre de moyens pour vous permettre de regarder l’événement iPhone 13. L’une des façons les plus simples de diffuser l’événement est de le faire depuis la chaîne YouTube d’Apple. C’est l’un des moyens les plus efficaces, car un flux YouTube en direct peut être visionné sur toutes les plateformes où YouTube est disponible — smartphones, tablettes, consoles, téléviseurs connectés, etc.

Vous pouvez regarder le live stream intégré ci-dessous.

Apple diffusera également l’événement en direct sur son site officiel Apple Events. Vous pouvez visiter le site dès maintenant pour ajouter un rappel de l’événement à votre calendrier.

Que pouvons-nous attendre de l’événement de streaming d’Apple en Californie ?

Selon les rumeurs, le géant de la technologie va lancer sa prochaine gamme d’iPhone. La série s’appellera iPhone 13 — et non iPhone 12s comme nous avons pu l’entendre par le passé — et contiendra quatre appareils : iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Les smartphones devraient être alimentés par le processeur A15 Bionic et devraient présenter une encoche plus petite, de meilleures caméras, des batteries plus grandes, des écrans ProMotion à une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, et plus encore.

Parallèlement à la série d’iPhone 13, Apple devrait également annoncer l’Apple Watch Series 7. La nouvelle smartwatch d’Apple serait dotée d’une « refonte spectaculaire » avec un écran à bords plats et de nouvelles tailles d’écran. Il n’y aura pas de nouveaux capteurs de santé cette fois-ci, mais Apple utiliserait l’espace pour une batterie plus grande. Apple maintiendra probablement le même prix que pour la Watch Series 6, ce qui signifie que la variante de base du modèle 40 mm avec GPS uniquement devrait commencer à 429 euros.

Il y a également une légère chance qu’Apple annonce les AirPods 3 lors de l’événement. Les nouveaux AirPods d’Apple reprendront le facteur de forme des AirPods Pro avec une tige plus petite et des embouts interchangeables. Les écouteurs pourraient également être dotés de la fonction Spatial Audio, qui a fait ses débuts avec les AirPods Pro. Il n’y a pas d’informations sur le prix pour le moment, mais le célèbre analyste d’Apple Ming Chi-Kuo a déclaré qu’Apple pourrait continuer à vendre les AirPods 2 à un prix inférieur, tandis que les AirPods 3 prendront la place de 179 euros.

Au cas où vous ne pourriez pas regarder l’événement de lancement de l’iPhone 13, assurez-vous de consulter le site Web du BlogNT où je couvrirais l’événement en direct. N’oubliez pas de me suivre sur Twitter pour rester informé de tout ce qu’Apple annoncera lors de l’événement.