Apple devrait pulvériser le record de ventes avec la sortie de l’iPhone 13

Apparemment, il n’y a pas de meilleur moment que le lancement d’un nouvel iPhone pour être un investisseur d’Apple. JPMorgan s’attend à ce que l’annonce de l’iPhone 13 d’Apple et les ventes qui s’ensuivront aident Apple à battre des records au cours de son année fiscale 2022.

Selon Counterpoint Research, les ventes de la série d’iPhone 12 ont franchi la barre des 100 millions dans les sept mois suivant le lancement. Plus particulièrement, elles l’ont fait deux mois plus vite que celles de la série d’iPhone 11. Les tendances actuelles des études de marché montrent un énorme élan pour la série d’iPhone 12, et on peut dire que ces demandes actuelles se traduiront par le dernier modèle d’Apple.

Selon Samik Chatterjee, analyste chez JPMorgan, les passionnés d’Apple continueront à stimuler les ventes. « À notre avis, Apple a déjà guidé [le quatrième trimestre fiscal] de manière assez conservatrice », a déclaré Chatterjee dans une déclaration aux investisseurs vue par Apple Insider.

« Nous pensons qu’elle peut encore atteindre ses prévisions prudentes en se basant sur la dynamique existante des ventes de l’iPhone 12, ainsi que sur la dynamique des ventes de Mac et d’iPad, et un calendrier normal d’expédition vers la fin septembre impliqueront une hausse ».

Chatterjee a également noté que l’assouplissement des restrictions COVID-19 à travers le monde pourrait potentiellement ralentir la croissance des ventes d’Apple, et il y avait déjà des rumeurs entourant de potentiels retards d’expédition en raison de pénuries de la chaîne d’approvisionnement et de retards de pandémie.

Une perte de croissance ?

Actuellement, la croissance est de 30 %, ce qui, à long terme, est insoutenable. Cette situation est également liée au récent procès intenté par Apple concernant les achats in-app, qui pourrait potentiellement nuire aux résultats de la société si elle n’est pas autorisée à prendre sa part traditionnelle et que les consommateurs sont autorisés à payer avec des méthodes alternatives, bien que cette préoccupation ait été tempérée par Katy Huberty, analyste chez Morgan Stanley, qui affirme que l’impact sera de 2 % même dans le pire des scénarios.

Outre l’iPhone 13, nous nous attendons également à voir les AirPods 3 et l’Apple Watch Series 7. De nombreuses rumeurs ont déjà révélé les spécifications, le design et les caractéristiques des appareils qui seront annoncés. Il ne reste plus qu’à regarder le livestream « California Streaming » à 19 heures, heure française, ce mardi 14 septembre.