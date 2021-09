Microsoft Teams va se vanter de la prise en charge d’Apple CarPlay

by

Microsoft continue d’améliorer l’expérience de réunion à distance dans Microsoft Teams avec une meilleure prise en charge des caméras et d’autres améliorations qui vous permettront de rester en réunion 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si vous le souhaitez. Le géant de Redmond a levé le voile sur une série de mises à niveau de la plateforme de collaboration Teams qui devrait aider les employés à faire une transition plus efficace entre la maison et le bureau.

L’ajout le plus frappant est la possibilité d’accéder aux appels Teams pendant le trajet, grâce à la prise en charge d’Apple CarPlay.

Comme indiqué dans la feuille de route des produits de l’entreprise, les utilisateurs de Teams pourront bientôt appeler et envoyer des messages à leurs contacts Teams depuis la plupart des véhicules modernes. Pour des raisons évidentes de sécurité, les flux vidéo des réunions n’apparaîtront pas sur le tableau de bord.

La fonctionnalité est encore en cours de développement, mais sera déployée d’ici la fin du mois. Et bien qu’il n’y ait pas de mot officiel sur une intégration d’Android Auto, nous devons imaginer qu’elle est en préparation.

Dans un article de blog, Microsoft a également fourni de nouvelles informations sur les ajouts à venir à Outlook qui devraient rendre la planification des réunions moins traumatisante dans le monde du travail hybride. Au début de l’année prochaine, les nouvelles fonctions Heures de travail et RSVP permettront aux utilisateurs d’inclure des informations sur leurs horaires de travail dans leur calendrier Outlook et de préciser s’ils assisteront à une réunion via Teams ou en personne.

Microsoft Teams pour le travail hybride

Dans le cadre de la prochaine série de mises à jour, Microsoft introduira également une mesure supplémentaire d’intelligence dans les périphériques Teams, dans le but de garantir que la collaboration reste équitable lorsque les plateformes de réunion sont partagées entre le bureau et la maison.

La société a annoncé une nouvelle gamme de « caméras intelligentes » pour les salles de conférence, proposées par des sociétés comme Jabra, Neat, Poly et Yealink. Ces caméras identifieront automatiquement qui parle et zoomeront pour obtenir une vue plus rapprochée. Dans un mode séparé, elles peuvent créer des tuiles Teams individuelles pour chaque participant de la salle de conférence.

En outre, Microsoft publiera bientôt une mise à jour du mode compagnon de l’application mobile Teams, qui permettra aux participants de la salle d’accéder facilement à des fonctions telles que le chat et les réactions en direct. Le nouveau mode compagnon fera également apparaître les commandes de réunion, telles que la mise en sourdine et la diffusion d’écran.