Une pénurie d’iPad d’Apple laisse présager un nouvel iPad 9

Si vous êtes à la recherche d’un iPad de 8e génération, vous devriez peut-être attendre un peu. Apple est actuellement en rupture de stock, et les acheteurs en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d’autres régions où se trouvent des Apple Store subissent des retards d’expédition d’une semaine et ont peu d’options de retrait en boutique.

Mark Gurman de Bloomberg note que les employés d’Apple sont priés de « ne pas spéculer » sur les raisons de ces retards, mais le potentiel lancement de la 9e génération d’iPad lors du prochain événement « California Streaming » est un facteur probable.

The entry level iPad is showing “currently unavailable” and/or shipping delays into October. Apple tells retail employees not to speculate why to consumers. Any guesses why? JK. New ones are coming soon—thinner/faster etc. https://t.co/btCgvwDLbe pic.twitter.com/A1cpGHw1jo —Mark Gurman (@markgurman) September 8, 2021

Apple devrait remplacer l’iPad de 8e génération par un modèle plus fin et plus léger dans quelques semaines. L’iPad de 9e génération devrait avoir le même aspect général que le modèle de l’année dernière, mais avec un design plus fin et un processeur plus puissant. L’iPad de 9e génération conservera l’écran de 10,2 pouces de son prédécesseur au lieu de le porter à 10,5 pouces.

Il conserverait les emblématiques boutons d’accueil Touch ID et le port Lightning plutôt que l’USB-C, mais il bénéficierait également d’une augmentation de la mémoire vive (RAM) pour de meilleures performances. L’épaisseur et le poids du nouvel iPad (2021) pourraient atteindre respectivement 6,3 mm et 460 grammes. Ces chiffres sont à comparer avec l’épaisseur de 7,5 mm et le poids de 490 grammes de l’iPad (2020).

Pour ceux qui veulent acheter un iPad en tant que machine légère de divertissement ou de productivité, ce sera une option intéressante et peu onéreuse.

Un iPad mini 6 attendu

Outre le nouvel iPad 9, la rumeur veut qu’un iPad mini 6 soit en préparation. Il devrait être construit comme un iPad Air plus petit, avec des caractéristiques techniques et un design plus modernes, avec des bords plus fins pour une plus grande surface d’affichage. On s’attendait à ce qu’Apple présente un nouvel iPad Air plus tôt dans l’année, mais les rapports le placent maintenant dans le cadre d’un lancement côte à côte avec le plus grand iPad. Outre ces changements de design, Apple devrait ajouter un processeur A15, l’USB-C, le capteur Touch ID dans le bouton d’alimentation, et d’autres changements.

Quant à une potentielle date de lancement, Apple organise son événement « California Streaming » à 19 heures le mardi 14 septembre. La société devrait se concentrer sur le nouvel iPhone 12, ainsi que sur les nouveaux AirPods et l’Apple Watch Series 7, mais il y a une chance que l’iPad fasse également une apparition. S’il ne fait pas d’apparition, la société pourrait le lancer lors d’un événement ultérieur axé sur l’iPad en octobre.