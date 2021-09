OPPO et Kodak travailleraient sur un appareil doté d’un double capteur photo de 50 mégapixels

Il semble que les collaborations entre les constructeurs Android et les fabricants d’appareils photo de renom deviennent une tendance. La première fois que cela s’est produit, c’était en 2007, lorsque Nokia a travaillé avec la société allemande d’optique Carl Zeiss, créant ainsi l’incroyable caméra du Nokia N95.

D’autres collaborations ont vu Huawei s’associer à Leica et OnePlus à Hasselblad. Les dernières rumeurs suggèrent que la prochaine entreprise à suivre cette voie est OPPO, car elle travaillerait avec Kodak pour lancer un nouvel appareil doté de deux caméras de 50 mégapixels.

Selon Digital Chat Station, le prochain smartphone phare de OPPO sera équipé de deux capteurs photo Sony IMX766. En outre, le rapport suggère que le constructeur chinois travaille en collaboration avec Kodak pour lancer un appareil qui rend hommage au design classique que l’on retrouve dans le Kodak 35. L’idée est d’avoir un capteur principal de 50 mégapixels à 1/1,5 pouce pour la caméra principale et un capteur de 50 mégapixels pour la caméra ultra-large.

Ces deux caméras de 50 mégapixels pourraient également être accompagnées d’un téléobjectif 2X de 13 mégapixels et d’une caméra microscope de 3 mégapixels.

Bien que l’on peut s’enthousiasmer pour cette nouvelle collaboration, il est bon de rappeler que cela ne signifie pas que nous obtiendrons des photos incroyables du prochain flagship de OPPO.

Un partenariat intéressant ?

Vous devez être conscient que certaines entreprises ont réussi à fournir des performances exceptionnelles en matière de caméra, tandis que d’autres ont juste été décevantes. On peut facilement parler de succès avec l’équation Nokia + Zeiss, ou Huawei + Leica. Et encore, nous avons la dernière série OnePlus 9 avec des caméras Hasselblad, qui ont été étiquetées comme un simple gadget marketing.

Cela ne signifie pas que nous voulons que OPPO et Kodak échouent. Autrement dit, on ne va pas placer trop d’espoir dans ce partenariat, car nous savons que tout peut arriver dans le monde de la technologie. N’oubliez pas non plus que le fait d’avoir un excellent matériel ne vous permet pas d’obtenir des photos incroyables, car l’IA et le traitement de l’image occupent désormais une place importante dans le processus. Il serait utile que vous considériez également qu’Apple, Google et Samsung possèdent actuellement certains des meilleurs appareils photo du marché. Pourtant, aucun d’entre eux n’a de partenariat officiel avec un fabricant d’appareils photo de renom, même si des rumeurs suggèrent que Samsung travaille déjà avec Olympus pour améliorer l’appareil photo de la prochaine série Galaxy S22.