Le Xiaomi 12 Ultra sera-t-il équipé d’un capteur photo de 200 mégapixels ?

Les informations supplémentaires révélées par l’informateur concernent les smartphones Xiaomi de milieu de gamme de l’année prochaine. L’informateur affirme que la société chinoise continuera d’utiliser les capteurs 64 mégapixels et 108 mégapixels sur ses smartphones les plus abordables. Cela signifie que les nouveaux capteurs photo de 200 mégapixels ne seront réservés qu’aux smartphones Xiaomi haut de gamme.

La prochaine génération du smartphone premium de Xiaomi fera probablement ses débuts au début de l’année 2022 . La série phare est destinée à concurrencer directement le Galaxy S22 de Samsung. Les appareils Xiaomi 12 seront probablement alimentés par le prochain processeur Snapdragon 898. Le Xiaomi Mi 11 Ultra a impressionné par son design et sa caméra haut de gamme, et son successeur semble aller en ce sens.

La raison d’avoir deux capteurs principaux pourrait être le fait que la taille des pixels du ISOCELL HP1 est plutôt petite, puisqu’elle ne mesure que 0,64 μm. Une caméra supplémentaire de 50 mégapixels pourrait augmenter la taille des pixels de la photo finale et offrir une augmentation supplémentaire des performances et des détails en basse lumière.