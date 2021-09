LG annonce un revêtement d’écran pliable aussi dur que le verre et qui réduit les plis

Selon LG Chem, le nouveau revêtement dur comme du verre sera également très fiable. Elle a testé la vitre arrière pliable à travers 200 000 pliages, et elle conserve sa durabilité sans aucun problème. Malheureusement, le nouveau revêtement pliable ne sera pas produit en masse de sitôt. L’entreprise affirme que la production pourrait commencer dès 2022 , avec une production de masse au plus tôt en 2023 .

Le plus grand avantage du Rear Folding Window sera sa dureté . L’entreprise chimique coréenne affirme que le nouveau matériau sera plus fin que l’actuel verre trempé tout en offrant la même dureté. Même si le nouveau revêtement n’utilise pas de plastique, il sera aussi flexible que le plastique .

LG Chem appelle ce revêtement « Rear Folding Window ». Comme je l’ai précédemment mentionné, elle conviendra aux smartphones pliables vers l’intérieur et vers l’extérieur. L’entreprise envisage également d’appliquer cette nouvelle technologie aux ordinateurs portables et aux tablettes.

Même si LG n’est plus actif dans le secteur des smartphones, elle continue à développer des produits pour ses clients. La nouvelle technologie de pliage de l’entreprise peut se plier à la fois vers l’intérieur et vers l’extérieur, ce qui la rend très polyvalente. LG Chem affirme qu’il n’y a pas de plastique dans ce nouveau type de revêtement d’écran. Cela signifie que les fabricants actuels seront en mesure de recouvrir directement leurs écrans pliables sans avoir à procéder à des modifications majeures.