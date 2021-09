Le Xiaomi 11T Pro va se vanter de la charge rapide HyperCharge 120W

Nous avons déjà entendu des rumeurs sur le prochain Xiaomi 11T Pro et vu certaines de ses spécifications dans diverses fuites, mais nous ne savions pas s’il serait effectivement livré avec une charge rapide de 120 W, ou comme Xiaomi l’appelle, HyperCharge.

Le Xiaomi 11T Pro a fait l’objet d’une rumeur en début de semaine dernière selon laquelle il prendrait en charge la nouvelle technologie HyperCharge de Xiaomi, mais la société elle-même l’a maintenant confirmé sur Twitter.

Auparavant, la série Mi 11 plafonnait à 67 W, et la plupart des flagships ne prenaient en charge que la charge rapide à cette vitesse, tandis que les appareils de milieu de gamme étaient limités à « seulement » 33 W, ce qui est toujours plus rapide que la plupart des concurrents.

Le dernier appareil à disposer de la technologie de charge rapide de 120 W est le Xiaomi Mi 4, qui est sorti le 10 août avec le chipset Snapdragon 888+, et curieusement, uniquement le Mi 10 Ultra (le Mi 11 Ultra ne l’a pas supporté pour une raison quelconque).

Les variantes non « Pro » ne bénéficieront probablement pas de la vitesse de charge améliorée, et il supportera probablement toujours la charge de 67 W. La série Mi 11 originale se vantait d’un support de charge de 55 W en filaire, et 50 W par la charge sans fil. Les séries Mi 11X et 11X Pro étaient beaucoup plus faibles, plafonnant à 33 W.

120 Watt? Yes! #XiaomiHyperCharge is coming your way! Catch the global debut of #Xiaomi11TPro on September 15 at 8PM GMT+8. #XiaomiProductLaunch https://t.co/zPnttgUN8W — Xiaomi (@Xiaomi) September 6, 2021

Un lancement le 15 septembre

Xiaomi a déjà envoyé des invitations à son événement du 15 septembre, où elle devrait dévoiler les nouveaux appareils de la série Xiaomi 11T. Les dernières fuites et rumeurs indiquent qu’un chipset Snapdragon 888 alimentera le Xiaomi 11T Pro. Cependant, le 11T standard pourrait être équipé d’une puce MediaTek Dimensity, moins chère.

Les deux appareils sont censés se vanter d’un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, comme leurs prédécesseurs. La batterie du 11T Pro devrait également avoir une capacité de 5 000 mAh, ce qui signifie que l’appareil devrait facilement tenir une journée complète sur une charge, et même lorsqu’il est faible, une charge rapide de 15 à 30 minutes devrait suffire à le recharger.