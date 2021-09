Lenovo lance le Yoga Slim 7 Carbon doté d’un écran OLED et un poids plume

Connu sous le nom de IdeaPad Slim 7 Carbon en Amérique du Nord, le nouveau Yoga Slim 7 Carbon de Lenovo rejoint l’armée des ordinateurs portables OLED lancés ce mois-ci. Lenovo affirme qu’il s’agit de l’ordinateur portable OLED de 14 pouces le plus léger du marché avec ses 1,07 kg. Ces nouveaux ordinateurs portables sont ultra mince, comme leur nom l’indique, mais ils font également évoluer la technologie de l’écran dans de nouvelles directions.

Une chose à noter est que le panneau OLED (de Samsung Display) est livré avec une résolution Quad HD+, plutôt que la résolution 4K que vous voyez souvent sur les ordinateurs portables OLED. Cela signifie que vous n’obtiendrez pas autant de pixels que sur une machine OLED 4K (comme le ZenBook 14X), mais vous pouvez également voir une meilleure autonomie de la batterie. Le Quad HD+ est toujours très net, surtout à cette taille.

Il y a d’autres choses à aimer à propos de l’écran. Il a un format 16:10, ce qui lui donne plus d’espace vertical que le panneau 16:9 du Yoga Slim 7 de l’année dernière. Lenovo affirme que la fréquence de rafraîchissement est de 90 Hz (une caractéristique que Samsung a promis de voir apparaître sur un plus grand nombre d’ordinateurs portables OLED cette année), qu’il couvre 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3 et qu’il atteint une luminosité de 600 nits. Les appareils mobiles haut de gamme comme les tablettes et les smartphones ont déjà des taux de rafraîchissement élevés, mais tous les ordinateurs portables non gaming jusqu’à présent étaient bloqués à 60 Hz.

À l’intérieur, le Yoga Slim 7 peut être configuré avec une puce AMD Ryzen 7 5800U, une carte graphique NVIDIA GeForce MX450, 16 Go de mémoire et 1 To de stockage. Il y a une batterie de 61 Whr qui, selon Lenovo, peut durer jusqu’à 14,5 heures.

Lenovo insiste également sur la durabilité de l’appareil, malgré sa construction légère. Selon la société, l’appareil a subi « neuf tests opérationnels » de durabilité et peut résister « aux chocs physiques quotidiens et aux conditions environnementales difficiles ». Il devrait arriver sur les étagères en octobre avec un prix de départ de 1 289,99 dollars — le prix en euros n’a pas encore été communiqué.

Yoga Slim 7 Pro

Lenovo a également présenté un nouveau Yoga Slim 7 Pro. Il s’agit d’un ordinateur portable de 16 pouces avec un écran tactile IPS ordinaire plutôt qu’un écran OLED, bien qu’il soit également 16:10 et ait une résolution Quad HD. Cet écran peut atteindre une fréquence de 120 Hz, ce qui est un atout supplémentaire pour les joueurs.

Les modèles sont équipés d’un processeur AMD Ryzen 7 5800H, d’une carte graphique GeForce RTX 3050 de NVIDIA, de 16 Go de RAM et de 1 To de stockage. Il est équipé d’une batterie de 75 Whr. Les ports sont une autre différence entre ces deux ordinateurs portables. Le Yoga Slim 7 Carbon se limite à trois ports USB-C et à une prise casque, tandis que le Yoga Slim 7 Pro est plus complet. Il dispose d’un port HDMI, d’un lecteur de carte SD de taille normale, de deux ports USB-A, d’un port USB-C et d’une prise casque.

Le Slim 7 Pro est attendu en octobre avec un prix de départ de 999 euros.