Twitter teste une nouvelle timeline avec des images et des vidéos bord à bord

Twitter modifie sa timeline dans le cadre d’un nouveau test destiné à donner aux photos, aux vidéos et aux GIF « plus de place pour briller », créant ainsi une expérience « plein écran », presque analogue à Instagram, pour les photos et les vidéos.

Qu’est-ce que cela signifie exactement ? Eh bien, s’il est étendu à tout le monde au-delà de la phase de test, vous verrez les médias visuels augmenter de taille pour occuper une plus grande partie de l’écran de votre iPhone (ah, oui, c’est une fonctionnalité réservée aux iPhone pour le moment).

À l’heure actuelle, les photos, les vidéos et les GIF laissent un peu d’espace à gauche et à droite de l’écran, mais le nouveau look élargit l’image pour combler ces espaces. L’image plus grande signifie également moins d’espace sur votre écran pour les autres tweets (à moins que vous ne diminuiez la taille du texte via Paramètres > Affichage et son). Il n’est pas clair si Twitter envisage la nouvelle apparence comme une option à côté du format actuel ou si elle le remplacerait entièrement.

Twitter a publié une courte vidéo pour montrer exactement comment la nouvelle apparence apparaît sur un écran d’iPhone :

Now testing on iOS: Edge to edge Tweets that span the width of the timeline so your photos, GIFs, and videos can have more room to shine. pic.twitter.com/luAHoPjjlY —Twitter Support (@TwitterSupport) September 7, 2021

Le seul élément surprenant de cette nouvelle apparence est peut-être qu’elle ne fasse pas déjà partie du site de microblogging, surtout si l’on considère que Twitter est principalement un média visuel de nos jours. Twitter n’a pas précisé combien d’utilisateurs sont concernés par la phase de test. La seule façon de savoir si vous en faites partie est de lancer votre application Twitter et de voir si la fonctionnalité est déjà en ligne sur votre flux. Si ce n’est pas le cas, attendez-vous à ce qu’elle soit bientôt disponible pour tous les utilisateurs.

En phase de test

Naturellement, certaines personnes ont déjà contesté le design de Twitter. Les recherches sur le « New Twitter » font apparaître de nombreuses plaintes, comme le fait que la nouvelle mise en page donne mal à la tête et que les captures d’écran de tweets bord à bord peuvent ressembler à un véritable tweet. Il est clair que Twitter a encore quelques retouches à faire avant que ce test ne devienne officiel.

Au début de l’année, Twitter a apporté une autre modification aux images de la timeline en lançant des aperçus en taille réelle. Avant cette mise à jour, Twitter recadrait les images non horizontales, ce qui signifiait qu’il fallait toujours appuyer sur l’image pour la voir en entier. Cette fonctionnalité est désormais disponible pour tous les utilisateurs d’iPhone et d’Android. Dans un autre test récent, Twitter a exploré de nouvelles façons de partager vos tweets. Par exemple, une option vous permet de partager certains tweets avec des « amis de confiance » plutôt qu’avec tout le monde.