Lenovo lance ses tablettes Tab P12 Pro et Tab P11 5G qui offrent puissance et portabilité

Samsung a longtemps été la marque de référence pour les meilleures tablettes Android, mais Lenovo essaie de changer cela avec les nouvelles Lenovo Tab P12 Pro et Tab P11 5G. Les deux nouvelles tablettes sont orientées vers un mélange de portabilité 2-en-1, de productivité et de multimédia.

La nouvelle Lenovo Tab P12 Pro est une tablette de 12,6 pouces avec un écran OLED et un processeur Snapdragon 870 de Qualcomm avec un prix de départ de 899,99 euros, tandis que la Lenovo Tab P11 5G est un modèle de 11 pouces avec un processeur Snapdragon 750G et un support 5 G. Elle sera disponible en Europe à partir de 499 €.

Lenovo Tab P12 Pro

La Lenovo Tab P12 Pro apporte le genre de spécifications que nous sommes habitués à voir dans un smartphone phare dans un appareil plus grand qui a non seulement un grand écran, mais qui utilise également l’espace supplémentaire pour des choses comme de quadruples haut-parleurs, une batterie d’une capacité de 10 200 mAh, et un connecteur à broche POGO pour un clavier détachable en option.

La caractéristique la plus remarquable de cette tablette est sans doute son écran : un écran AMOLED de 12,6 pouces, d’une résolution de 2 560 x 1 600 pixels, prenant en charge les technologies HDR10+ et Dolby Vision, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité pouvant atteindre 600 nits.

La nouvelle tablette haut de gamme de Lenovo dispose également d’un port USB 3.1 Gen 2 Type-C, d’un lecteur de cartes micro SD, d’une caméra principale de 13 mégapixels et d’un grand-angle de 5 mégapixels à l’arrière, et d’une caméra frontale de 8 mégapixels (à mise au point fixe, mais avec un capteur de profondeur à temps de vol).

La tablette va se vanter d’un support de la charge rapide jusqu’à 45 watts, mais Lenovo n’inclut qu’un chargeur de 30 W dans la boîte. Lenovo indique que la tablette mesure 285,61 x 184,53 x 5,63 mm et pèse 565 g.

D’excellentes caractéristiques

Sous le capot, la Lenovo Tab P12 Pro dispose d’une mémoire vive LPDDR5 et d’un stockage UFS 23.1, et Lenovo proposera des configurations 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 8 Go/256 Go. Pour la connectivité, on va retrouver le support du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5, ainsi que de la technologie Miracast et du GPS. Lenovo proposera également des modèles avec réseau sans fil 5G à partir de 899 € sur certains marchés.

La tablette prend en charge le stylet Lenovo Precision Pen 3 en option pour la saisie sensible à la pression. Lenovo précise que le stylet peut être fixé magnétiquement à l’arrière de la tablette lorsque vous ne l’utilisez pas, et qu’il se recharge automatiquement dans cette position grâce à la prise en charge de la recharge sans fil.

L’entreprise présente également un nouveau logiciel conçu pour permettre à ses tablettes Android et à ses PC Windows de mieux travailler ensemble. Project Unity fera ses débuts avec la Lenovo Tab P12 Pro, vous permettant de coupler sans fil la tablette avec un PC exécutant l’application Project Unity.Cela vous permet d’étendre l’affichage de votre bureau sur la tablette ou de refléter votre affichage… mais cela ne transforme pas seulement la tablette en un écran muet. Vous pouvez continuer à exécuter des applications Android en même temps que Project Unity est utilisé.

Lenovo Tab P11 5G

Cette tablette de 11 pouces dispose d’un écran LCD IPS d’une résolution de 2 000 x 1 200 pixels avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité allant jusqu’à 400 nits, d’une mémoire LPDDR4 et d’une batterie de 7 700 mAh avec une charge rapide de 20 W. Elle dispose d’une seule caméra de 13 mégapixels à l’arrière, et d’une caméra frontale de 8 mégapixels, et se présente généralement comme une tablette plus petite, moins chère et moins puissante que la P12 Pro.

Mais, elle présente tout de même des caractéristiques analogues, notamment les quadruples haut-parleurs, la prise en charge d’un clavier détachable en option et un stylet sensible à la pression (le Lenovo Precision Pen 2 dans ce cas). Et ; la P11 5G est proposée dans des configurations de mémoire et de stockage de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, ou 8 Go/256 Go.

Cependant, une chose que la tablette prend de son nom : le support des réseaux 5G (bien que seulement les bandes de réseau 5G sub-6GHz). La Lenovo Tab P11 5G mesure 258 x 163 x 7,9 mm et pèse 520 g.