Les Chromebooks pourraient bientôt être dotés de « capteurs de présence humaine »

Chrome OS de Google pourrait être doté d’une fonctionnalité intéressante dont les propriétaires bénéficient déjà sur les ordinateurs portables Windows. Bien sûr, je parle de la « détection de la présence humaine », qui pourrait permettre la reconnaissance faciale et d’autres fonctionnalités utiles, selon de récents commits sur le Chromium Gerritt.

La nouvelle du travail de Google sur les capteurs de présence humaine pour Chrome OS a été repérée par 9to5Google, et bien que cela ne garantisse pas que la reconnaissance visage est sur le point de voir le jour, c’est certainement un pas dans la bonne direction.

Plus tôt cette année, Google a déclaré qu’elle travaillait sur « l’utilisation de notre technologie d’intelligence artificielle pour aider les gens de manière proactive, l’intégration de technologies de capteurs pour des expériences plus personnalisées… et le travail sans fin pour que vos appareils fonctionnent mieux ensemble ». Donc, même si Google ne l’a pas dit ouvertement, c’est ce que l’on croit sur la base des conclusions actuelles.

Le rapport mentionne ensuite que l’équipe Chrome OS travaille sur un projet appelé « HPS », abréviation de « Human Presence Sensor », que Windows Hello utilise pour reconnaître un utilisateur lorsqu’il s’approche d’une machine et le déverrouiller instantanément. Les appareils Windows utilisent ces capteurs pour se déverrouiller plus rapidement. Ainsi, aucun mot de passe ou capteur d’empreintes digitales n’est nécessaire pour déverrouiller une machine au bon profil et commencer à travailler.

Cependant, ces capteurs complètent Windows Hello pour améliorer l’expérience et la rendre plus rapide et plus transparente, alors que Chrome OS ne dispose d’aucune fonctionnalité de reconnaissance faciale. En conséquence, 9to5Google estime que cela pourrait être la première étape pour non seulement ajouter le déverrouillage du visage aux Chromebooks, mais aussi pour en faire instantanément une excellente option grâce au HPS.

Quelles fonctionnalités ?

En outre, ces capteurs pourraient permettre aux Chromebooks de rester allumés, éveillés, et de ne pas réduire l’intensité de l’écran lorsqu’un utilisateur est assis en face de lui. Un peu comme la fonction « attention à l’écran » que de nombreux utilisateurs apprécient sur les smartphones Pixel de Google.

Pour l’instant, il est trop tôt pour savoir exactement ce que Google prévoit ou quelles fonctionnalités elle pourrait développer pour Chrome OS à l’aide de capteurs de présence humaine.