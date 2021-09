La Xbox ne prendra pas en charge les applications Android pour le moment

Microsoft travaille sur l’intégration d’applications Android dans Windows 11, et alors que cette fonctionnalité ne sera pas disponible dès le premier jour du lancement du système d’exploitation le mois prochain, un récent listing dans le Microsoft Store a confirmé que cette ambitieuse version n’est pas très loin non plus.

Appelé simplement Windows Subsystem for Android — une référence au Windows Subsystem for Linux permettant d’exécuter des exécutables binaires Linux de manière native, le listing du Microsoft Store a également suggéré que Microsoft pourrait finir par apporter des applications Android sur Xbox également, quelque chose que le géant du logiciel basé à Redmond n’a pas officiellement annoncé.

Mais, il s’avère que Microsoft ne veut pas nécessairement apporter des applications Android à la Xbox. Ou du moins, pas pour le moment, a déclaré Microsoft à WindowsCentral dans un communiqué. Autrement dit, bien que cette rumeur ait semblé prometteuse à l’époque, les consoles Xbox n’exécuteront pas de jeux Android de sitôt.

Bien que Google ait fait des efforts pour adapter les applications Android aux écrans plus grands, comme les tablettes et les téléviseurs, de nombreuses applications Android ne sont pas optimisées pour ces écrans. Au-delà de cela, il y a aussi la question de savoir si les joueurs Xbox voudraient avoir accès aux jeux mobiles sur leurs consoles. Actuellement, Microsoft se concentre sur les jeux principaux pour développer le Xbox Game Pass, une stratégie qui laisse peu de place aux applications Android pour réussir sur une console.

Il y a aussi d’autres complications, comme l’idée de boutiques distinctes sur une console Xbox, et puis il y a la question de la répartition des revenus, avec des sociétés comme Google et Apple sous le feu des critiques pour leur part de 30 % des ventes. Microsoft ne voudra pas que la même attention soit portée aux plateformes pour consoles, qui prélèvent la même part sur les ventes de logiciels.

Focus sur Windows 11

Pendant cette période, Microsoft travaille sans relâche à l’intégration des applications Android dans Windows 11, bien qu’aucune date d’échéance n’ait encore été communiquée. Les applications Android sur Windows 11 seront alimentées par l’Amazon Appstore et listées dans le Microsoft Store. « Dès la fin de l’année, les utilisateurs pourront découvrir des applications Android dans le Microsoft Store et les télécharger via l’Amazon Appstore. Imaginez que vous puissiez enregistrer et publier une vidéo depuis TikTok ou utiliser Khan Academy Kids pour un apprentissage virtuel directement depuis votre PC. Nous aurons plus d’informations à partager sur cette expérience dans les mois à venir. Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Amazon et Intel en utilisant leur technologie Intel Bridge », avait initialement annoncé Microsoft.

Windows 11 devrait commencer à être déployé sur les premiers appareils éligibles le 5 octobre, mais le support des applications Android ne serait pas disponible au lancement. Toutefois, Microsoft a déjà confirmé qu’elle souhaite toujours apporter cette fonctionnalité aux utilisateurs de Windows 11 à un moment ultérieur, bien que pour l’instant, aucune précision n’a été fournie quant à la date à laquelle cela pourrait se produire. Cependant, le plus probable est que la fonctionnalité sera disponible pour les Insiders dans les mois à venir.