La prise en charge des applications Android sous Windows 11 pourrait aussi arriver sur Xbox

L’un des points forts de Windows 11 est la prise en charge de l’exécution d’applications Android sans émulation ni connexion « bureau à distance ». Cette fonctionnalité ne sera toutefois pas disponible avant l’année prochaine, du moins pas sous la forme que Microsoft souhaite faire découvrir aux utilisateurs finaux. Cela ne veut pas dire que Microsoft ne travaille pas activement à la préparation de cette fonctionnalité, qui nécessiterait le même Subsystem que Windows 10 pour l’exécution de Linux. Curieusement, il semble que Microsoft ait de plus grands projets pour cette fonctionnalité qu’elle ne le laisse entendre.

En effet, Microsoft travaille d’arrache-pied pour que les applications Android soient prêtes pour Windows 11, et cette semaine, le soi-disant Windows Subsystem for Android a fait son chemin en ligne.

Probablement le moteur qui alimenterait les applications Android sur Windows 11, le Windows Subsystem for Android est une application publiée dans le Microsoft Store, très probablement parce que le géant du logiciel basé à Redmond voulait que ses ingénieurs la testent en interne.

Cependant, il n’est pas clair pourquoi elle a été publiée publiquement étant donné que son installation ne mène qu’à une fenêtre noire qui ne fait rien pour le moment.

Néanmoins, il faut savoir que le listing suggère également que le support Xbox One serait également offert, ce qui en théorie est un signe que le support des applications Android pourrait être apporté à la console Xbox également. C’est quelque chose qui doit encore être confirmé, mais étant donné que Microsoft souhaite que les PC et les consoles offrent un écosystème unifié, un tel projet ne serait pas nécessairement surprenant.

Les applications Android arrivent sur Windows 11 plus tard dans l’année

Les applications Android feraient leur apparition sur le Windows 11 depuis le Amazon App Store, comme Microsoft l’avait initialement annoncé, bien que la société ait récemment confirmé que cette fonctionnalité ne ferait pas partie de la gamme de fonctionnalités initiales lors du lancement de l’OS le mois prochain.

« À partir de la fin de l’année, les gens pourront découvrir des applications Android dans le Microsoft Store et les télécharger depuis le Amazon Appstore — imaginez enregistrer et poster une vidéo depuis TikTok ou utiliser Khan Academy Kids pour un apprentissage virtuel directement depuis votre PC. Nous aurons plus d’informations à partager sur cette expérience dans les mois à venir. Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Amazon et Intel en utilisant leur technologie Intel Bridge », a déclaré Microsoft à l’origine.

Pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie pour la mise en place d’applications Android sur Windows 11.