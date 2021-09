Les clones de l’Apple Watch 7 montrent les principaux changements de design annoncés

by

by

L’Apple Watch 7 devrait obtenir un nouveau look à bords plats en accord avec les récents iPad Pro et iPhone 12 de 2021. Et maintenant, des clones chinois de l’Apple Watch 7 apparaissent qui semblent imiter la nouvelle montre connectée.

Le nouveau design de l’Apple Watch 7 fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps. Elle devrait, selon des rendus basés sur des conceptions CAO, ressembler à ceci :

Mais les rendus ne vous mènent pas loin et si vous voulez quelque chose d’un peu plus tangible, alors c’est en Chine qu’il faut aller, où les copies en toc basées sur des conceptions CAO sont prêtes à inonder le marché… chinois.

Partagés par Majin Bu, ces clones de l’Apple Watch 7 vous donnent une idée de ce à quoi pourrait ressembler la nouvelle Apple Watch, même s’ils sont assez grossiers sur les bords.

They also created the stainless steel version pic.twitter.com/qjTDIFmuty — Majin Bu 🫵 (@MajinBuOfficial) August 27, 2021

Évidemment, si vous êtes assez courageux pour acheter l’un de ces clones, vous n’obtiendrez rien qui ressemble à l’expérience que vous pouvez attendre d’une vraie Apple Watch. Selon Bu, elles sont vendues aux alentours de 60 dollars, et elles fonctionneront avec un logiciel qui ressemble à watchOS, mais qui n’a rien à voir avec le même niveau de fonctionnalité.

Tout de même, cela vous donne une idée de ce que le nouveau design plat pourrait donner dans le monde réel — bien qu’il faut s’attendre à quelque chose d’un peu plus soigné de la part du géant à la pomme croquée. Par exemple, on peut légitimement penser que l’écran rejoindra le boîtier de manière un peu plus élégante que ce que l’on voit ici.

De plus, nous avons entendu dire qu’avec l’Apple Watch 7, Apple introduira une « nouvelle technique de laminage » qui rapprochera l’écran du boîtier supérieur, facilitant grandement la lecture. De toute évidence, cela fait cruellement défaut ici.

Un lancement en septembre

Sinon, étonnamment, peu de choses ont filtré sur l’Apple Watch 7. Comme d’habitude, nous nous attendons également à un processeur plus rapide et à ce qu’Apple fasse le plein de fonctionnalités liées à la santé, même si, malheureusement, la surveillance de la glycémie attendue ne sera pas disponible avant l’année prochaine au plus tôt.

Il y a quelques semaines, on a également appris qu’Apple allait introduire une fonction « Time to Run » (temps de course) pour compléter le mode « Time to Walk » (temps de marche) actuellement disponible pour les abonnés à Apple Fitness+.

Il ne fait aucun doute qu’Apple aura beaucoup d’autres choses à révéler lorsqu’elle dévoilera officiellement la nouvelle montre connectée. L’Apple Watch 7 devrait être lancée le mois prochain, mais il reste à savoir si elle sera présentée lors du même événement que l’iPhone 13.