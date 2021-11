Qualcomm aptX Lossless promet un son de qualité CD sur Bluetooth

À l’instar d’Apple, le célèbre fabricant de puces Qualcomm a présenté sa technologie audio sans perte appelée aptX Lossless dans le cadre du programme Snapdragon Sound. Cette technologie permettra aux utilisateurs de profiter d’un débit binaire élevé pour les chansons et le son, en diffusant de la musique de qualité CD sur des casques sans fil et des écouteurs entièrement sans fil. Les utilisateurs pourront désormais écouter de la musique sans perte sans fil à l’aide d’appareils compatibles.

Pour ceux qui l’ignorent, plusieurs entreprises ont travaillé à l’ajout de la prise en charge de l’audio sans perte pour que les utilisateurs puissent profiter d’un son de haute qualité sur leurs smartphones et accessoires audio.

Plus tôt cette année, Apple a introduit la prise en charge de l’audio sans perte dans Apple Music pour permettre aux utilisateurs de profiter d’un son immersif. Cependant, la société a mentionné plus tard que l’audio Hi-Res Lossless ne prendra pas en charge ses écouteurs et ses casques sans fil compatibles Bluetooth, notamment les AirPods Pro et Max.

Cela est principalement dû au fait que les accessoires audio Bluetooth ne sont pas conçus pour gérer l’audio sans perte en raison du manque de prise en charge de la bande passante sur les connexions sans fil. Néanmoins, le nouvel aptX Lossless de Qualcomm utilisera la compression sans perte pour fournir un son « mathématiquement bit à bit » sur les connexions Bluetooth.

Ainsi, avec la nouvelle technologie aptX Lossless de Qualcomm, les utilisateurs pourront profiter d’un son sans perte sur leurs écouteurs Bluetooth, ce qui n’était pas possible auparavant. Toutefois, il convient de mentionner que les smartphones et les écouteurs sans fil doivent être équipés du matériel nécessaire pour prendre en charge la nouvelle technologie audio sans perte de Qualcomm.

Prévu pour début 2022

Selon le fabricant de puces, une fois que la technologie sera disponible sur le marché et que les utilisateurs commenceront à l’utiliser, le Snapdragon Sound détectera automatiquement les sources audio sans perte. Il lira alors les fichiers audio à des débits binaires beaucoup plus élevés que ceux qui sont possibles avec aptX HD. Qualcomm a réussi à dépasser le plafond de bande passante du LDAC audio de Sony, qui est de 990 kb/s, car il sera capable de diffuser de l’audio à un débit de 1 Mb/s. De plus, dans les zones où il y a des congestions complexes de réseaux sans fil, aptX Lossless réduira automatiquement l’audio jusqu’à 140 kb/s pour maintenir la cohérence.

En ce qui concerne la disponibilité, Qualcomm indique que le premier appareil doté de la technologie audio aptX Lossless sera lancé au début de l’année 2022. Toutefois, l’entreprise mettra la technologie à la disposition des fabricants (de smartphones et d’accessoires audio) plus tard dans l’année.