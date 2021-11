Microsoft Edge facilitera bientôt l’édition des PDF

by

L’édition de PDF sera bientôt encore plus facile si vous utilisez Microsoft Edge. Comme le rapporte Windows Latest, une fonctionnalité est en cours de test dans le canal Edge Canary qui vous permettra d’ajouter du texte au document sans utiliser d’application tierce. Nommée sans surprise « Add Text », cette fonctionnalité devrait commencer à être déployée avec Edge 94.

Si vous souhaitez apporter des modifications au texte existant dans un document, vous devrez toujours télécharger une application comme Adobe Acrobat Reader. En revanche, pour les formulaires ou les questionnaires en ligne, la fonction d’ajout de texte vous permettra de remplir les champs obligatoires et de soumettre le document entièrement dans votre navigateur.

Vous gagnerez non seulement du temps, mais aussi de l’argent si vous n’utilisez qu’un logiciel PDF dédié ou un service d’abonnement pour effectuer ces ajouts plutôt que des modifications complètes.

Le processus d’ajout de texte dans Microsoft Edge 94 (Canary) semble très simple. Il suffit d’ouvrir un document PDF dans le navigateur et de cliquer sur l’option « Ajouter du texte » lorsqu’elle apparaît sur votre écran.

Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris n’importe où dans le document et commencer à taper. Vous pouvez apporter de petits ajustements à des éléments tels que la taille et la couleur de la police du texte si nécessaire, mais il ne semble pas y avoir d’option pour changer la police elle-même.

Le strict minimum

De même, la possibilité de mettre le texte en gras, en italique et de le souligner semble également absente, de sorte que cette fonctionnalité ne sera peut-être pas utile pour les personnes qui ont besoin d’apporter des modifications plus importantes à leurs documents. Pour les moments où vous recevez par e-mail une enquête médicale ou un questionnaire de bureau, la fonction d’ajout de texte devrait rendre les choses plus pratiques pour les utilisateurs de Edge.

La fonction « Ajouter du texte » n’offre que le strict minimum, mais c’est probablement tout ce dont la plupart des consommateurs auront besoin. Si l’on observe l’évolution des logiciels de bureautique et d’éducation au cours de la dernière décennie, on constate que des services qui étaient généralement fournis par des sociétés comme Microsoft sont intégrés dans les navigateurs, ce qui soulève la question suivante : des applications comme Microsoft Word et Adobe Acrobat finiront-elles par disparaître au profit d’alternatives basées sur le Web ?

Les consommateurs recherchent la commodité et le rapport qualité-prix dans leurs produits, et si les programmes dédiés peuvent regorger de fonctionnalités utiles, l’étudiant ou l’administrateur de bureau type n’en aura pas suffisamment besoin pour justifier un abonnement mensuel ou un investissement initial.