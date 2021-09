La date de sortie du Pixel 6 pourrait être le 28 octobre, et non avant l’iPhone 13

Nous avons reçu des tonnes de rumeurs concernant la prochaine série de smartphones Pixel 6 de Google. Certaines d’entre elles suggèrent que Google pourrait avoir l’intention d’annoncer son nouveau fleuron un jour avant le lancement de la gamme d’iPhone 13. Cependant, les dernières informations affirment que les nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro pourraient arriver au cours du dernier trimestre de 2021.

Selon Front Page Tech, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro pourraient être lancés le jeudi 28 octobre. Bien que ce soit une nouvelle rumeur, nous savons que Jon Prosser est une source extrêmement fiable lorsqu’il parle des prochains appareils de Google. Rappelez-vous qu’il a révélé la date de lancement et le prix du Pixel 5 a 5G, ainsi que le design de la prochaine série de Pixel 6 depuis le mois de mai, il y a donc de grandes chances qu’il ait également raison sur cette information.

Looking into this. Should have an update for you tomorrow. https://t.co/3ReMYtD45A —Jon Prosser (@jon_prosser) August 30, 2021

Prosser a également pris le temps d’enquêter sur la possible date d’annonce de la série Pixel 6, et il affirme qu’elle ne sera pas lancée le 13 septembre. Selon Prosser, il est peu logique que Google essaie de devancer Apple sur le marché, d’autant plus que cela va à l’encontre des fenêtres de lancement habituelles des deux entreprises. Oui, il serait logique que Google conserve sa fenêtre de lancement habituelle d’octobre, surtout si la rumeur veut qu’Apple procède au lancement le 14 septembre.

Cette enquête l’a conduit à des informations plus précises qui suggèrent que Google commencera les précommandes pour le duo de Pixel 6 le mardi 19 octobre, et que la date de lancement officielle aura lieu le 28 octobre.

Il explique également ce qui suit : « Quand je dis que le smartphone est » lancé « le 28 octobre, je fais référence au lancement sur le marché, c’est-à-dire au moment où le smartphone sera entre les mains des consommateurs et dans les magasins ».

Reste à connaître la date de l’événement

Maintenant, Prosser n’a pas de date pour l’événement officiel #MadeByGoogle pour le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, mais il suppose qu’il pourrait avoir lieu le jour même du début des précommandes.

Quoi qu’il en soit, il sera passionnant de voir ce nouveau flagship qui est livré avec des tonnes de changements et d’améliorations dans des domaines où les Pixel actuels peuvent sembler un peu dépassés. Rappelez-vous que nous pourrions obtenir des vitesses de charge plus rapides, un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, une puce maison, et un alléchant nouveau design.