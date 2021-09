Le Galaxy S22 pourrait arriver en janvier 2022, selon une nouvelle fuite

by

Le prochain grand flagship de Samsung devrait être le Galaxy S22, mais quand sera-t-il dévoilé ? Samsung pourrait sortir le Galaxy S22 en janvier plutôt qu’en mars, date du Mobile World Congress. La société avait initialement déplacé le lancement du Galaxy S21 en janvier plus tôt cette année, et maintenant un nouveau rapport de The Elec laisse entendre que ce changement pourrait ne pas être temporaire.

Le rapport affirme que Samsung prévoit déjà d’expédier le Galaxy S22 en janvier, avec une montée en puissance de la production de masse en novembre. Les rumeurs autour du Galaxy S22 ont déjà commencé à circuler, indiquant un Galaxy S21 raffiné plus qu’un saut générationnel. Le plus grand changement serait que Samsung adapte ce qui est essentiellement le capteur photo zoom du Galaxy S21 Ultra sur toutes les variantes du Galaxy S22, un changement qui donnerait à l’ensemble de la série S22 l’un des meilleurs capteurs photo Android du marché, plutôt que seulement sur le modèle Ultra.

Outre le Galaxy S22, Samsung continuerait également à travailler sur le Galaxy S21 Fan Editon (FE). Le S21 FE semble être une victime de la pénurie actuelle de puces, les seules informations à son sujet provenant d’une fuite de matériel marketing montrant le smartphone. Selon le rapport, Samsung prévoyait de lancer le Galaxy S21 FE dès maintenant, mais se concentrera plutôt sur la production à partir de septembre. La nouvelle date de lancement devrait se situer au quatrième trimestre de l’année. Samsung viserait environ 10 millions d’unités pour le S21 FE, une baisse par rapport aux précédentes attentes en raison de la période de lancement plus tardive. Il devra également faire face à la concurrence de l’iPhone 13 d’Apple, un problème que la date de lancement plus précoce aurait permis d’éviter.

Le rapport de The Elec met également en exergue un autre problème pour Samsung. Malgré un bon début d’année, Samsung n’a pas atteint ses objectifs de livraison d’environ 40 millions d’unités. La société n’atteindra pas ses objectifs pour tous les appareils, qu’il s’agisse des flagships ou même des Galaxy A50 et A70 de milieu de gamme. Ce n’est pas que ces smartphones étaient particulièrement mauvais — le Galaxy A52 5G a été bien évalué, et la société a déjà lancé un successeur pour corriger certains points faibles. Au contraire, la concurrence de Xiaomi a été particulièrement forte cette année, tandis que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont empêché Samsung de fabriquer autant de produits qu’elle l’aurait souhaité.

Les smartphones traditionnels de Samsung n’ont peut-être pas fait aussi bien que prévu, mais l’entreprise pourrait trouver meilleure fortune avec les smartphones pliables. Le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Fold 3 ont fait leurs débuts en recevant des critiques élogieuses, et Samsung s’attend à des ventes de l’ordre de 6 ou 7 millions. La société a enregistré de solides performances de précommande à ce jour, ce n’est donc qu’une question de temps avant de voir la situation dans son ensemble.

L’avenir des smartphones pliables

« Nous sommes reconnaissants de l’excellente réaction des clients à nos nouveaux Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3. L’intérêt pour les smartphones pliables n’a jamais été aussi élevé, le volume des précommandes des Z Fold3 et Z Flip3 dépassant déjà les ventes totales des appareils Galaxy Z à ce jour en 2021. Nous nous engageons à offrir les expériences les plus innovantes à nos consommateurs », a déclaré Samsung dans un communiqué envoyé par e-mail. Il reste à voir ce que les fortes ventes des smartphones pliables pourraient signifier pour l’avenir de la série Galaxy S.

Ce qu’un lancement en janvier fait également, c’est établir la norme pour l’année : tout ce qui vient après le Galaxy S22 en 2022 va être mesuré par rapport à lui, y compris peut-être les mises à jour des nouveaux smartphones pliables que Samsung a dévoilés en août.

Dans le même temps, cela signifie que Samsung peut éviter la surabondance de lancements de smartphones qui se produisent traditionnellement vers février et mars, généralement autour de l’événement annuel du Mobile World Congress.