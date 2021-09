Vos ampoules Philips Hue peuvent se synchroniser au rythme de votre musique Spotify

Les ampoules connectées ne vous permettent pas seulement d’éclairer et de tamiser l’éclairage de votre maison depuis votre smartphone, elles peuvent également être utilisées pour créer l’ambiance parfaite. En modifiant le ton du blanc ou la couleur de l’ampoule, vous pouvez créer une atmosphère chaleureuse et confortable ou un effet lumineux plus saisissant, idéal pour les fêtes. Maintenant, Philips Hue veut que vous alliez encore plus loin !

Si vous avez une maison remplie d’ampoules Hue, il y a un nouveau moyen facile de mettre l’ambiance pour votre prochaine fête. Signify, qui fabrique la gamme d’ampoules Philips Hue, s’associe à Spotify pour que vos ampoules puissent se synchroniser automatiquement avec la musique que vous diffusez, en changeant de couleur et en clignotant au rythme de la musique.

Il existe déjà de nombreux moyens de synchroniser vos ampoules avec la musique — y compris l’application Hue Sync de Signify — mais ces méthodes nécessitent généralement de laisser une application ou un matériel externe écouter tout ce que vous jouez. Ce nouveau partenariat évite cela en permettant au Hue Bridge de se connecter directement à Spotify pour voir ce qui est diffusé une fois que vous avez lié vos comptes.

Ce partenariat étroit est également censé offrir une meilleure expérience, en permettant au système Hue d’ajuster les effets lumineux en fonction de données spécifiques sur la musique que vous écoutez, notamment son genre, son tempo, son volume, etc. En effet, Philips Hue extrait les métadonnées de chaque chanson jouée sur Spotify, quel que soit l’appareil sur lequel vous la jouez. Vous pouvez également accéder à l’application et personnaliser les effets si vous ne souhaitez pas que le système décide seul de l’éclairage.

Le système présente quelques inconvénients : pour l’utiliser, il faut disposer d’un Hue Bridge, ce qui n’est pas le cas de tous les propriétaires de Hue (les ampoules plus récentes peuvent être utilisées en Bluetooth sans le hub dédié) ; et la fonction ne prend en charge que les ampoules de couleur. Mais la bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin d’un abonnement payant à Spotify — les comptes gratuits fonctionneront très bien.

Une fonctionnalité déployée dès aujourd’hui

Signify indique que la fonctionnalité commencera à être déployée aujourd’hui et sera disponible pour tous les utilisateurs de Hue dans une semaine. Il s’agit dans un premier temps d’une fonctionnalité « d’accès anticipé » ; en octobre, elle devrait être plus visible et devenir une « partie permanente » de l’application Hue.

En plus du partenariat avec Spotify, Signify a annoncé aujourd’hui un grand nombre de nouvelles lampes Hue, y compris davantage de lampes à filament, des configurations d’ampoules plus lumineuses et des ampoules mises à jour.