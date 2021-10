Des images de l’Apple Watch Series 7 font surface avant son lancement prévu ce mois-ci

Alors que la nouvelle Apple Watch n’a pas le design plat souvent évoqué pour lequel la montre est connue, la Apple Watch Series 7 est une mise à niveau mineure par rapport à la Watch Series 6. Elle est dotée d’un écran plus grand que la Series 6, et d’une batterie plus grande également.

Bien que les images ressemblent à une Apple Watch Series 7 réelle, il est important de les prendre avec des pincettes, car il n’y a aucun moyen de vérifier leur authenticité. Néanmoins, ces images donnent un aperçu de l’Apple Watch avec un écran plus grand que celui de la Series 6 et montrent également le nouveau clavier que Apple livrera avec l’Apple Watch Series 7.