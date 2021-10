Le démontage de l’Apple Watch Series 7 révèle une batterie plus grande et des bords plus petits

Le démontage de l'Apple Watch Series 7 révèle une batterie plus grande et des bords plus petits

Apple a publié sa Watch Series 7 le mois dernier, et elle a finalement été disponible pour être commandée au début du mois. Même si la Watch Series 7 n’offre pas de grandes améliorations — elle n’a pas le design à bords carrés que la rumeur annonçait — des éléments comme l’écran et la batterie plus grands valent la peine d’être vus. iFixit a démonté l’Apple Watch Series 7 pour montrer ce que contient la nouvelle smartwatch du géant de Cupertino.

iFixit s’est associé à Instrumental, une société créée par d’anciens ingénieurs d’Apple, pour l’aider dans sa démarche. Le démontage porte sur les variantes 41 mm et 45 mm de l’Apple Watch Series 7. Et, comme prévu, les composants sont placés de manière analogue à la Series 6. En regardant de plus près, on constate que la 45 mm a une batterie légèrement plus grande, d’une capacité de 309 mAh, et que la 41 mm a une batterie d’une capacité de 303,8 mAh. Par rapport à l’Apple Watch Series 6, la taille des batteries est presque la même avec une augmentation mineure de 6,8 % pour la 45 mm et de 1,6 % pour la variante 41 mm.

Cependant, un changement notable est l’absence du port de diagnostic. Les modèles d’Apple Watch avaient l’habitude d’avoir un connecteur de diagnostic qui se fixait sur la Watch et aidait les ingénieurs d’Apple à identifier les problèmes. Cependant, ce port n’existe plus sur la montre. Au lieu de cela, Apple utilise une connexion sans fil de 60,5 GHz pour les diagnostics, ce qui est censé arriver sur le futur iPhone sans port.

iFixit, sur le démontage de l’Apple Watch Series 7, affirme que l’écran semble « moins complexe à première vue. » Le rapport qu’Apple est passé à une nouvelle technologie d’écran qui permet à l’entreprise de réduire l’épaisseur de la Watch.

En outre, d’anciens cadres d’Apple ont également révélé pourquoi l’Apple Watch Series 7 a été retardée, selon eux. Les ingénieurs affirment que pour réduire les bords d’écran et faire paraître l’écran plus grand dans le même châssis, Apple a utilisé un seul câble pour transmettre les signaux du toucher et de l’écran, au lieu de deux. L’ingénieur Tobias, dans une vidéo, dit qu’il est « assez certain » qu’en raison de ce changement de complexité, l’Apple Watch Series 7 a été retardée et comment un si petit changement a pu se répercuter sur la chaîne d’approvisionnement.

Un score de 6 sur 10

L’Apple Watch Series 7 est également dotée d’un indice de résistance à la poussière et à l’eau IP6X. Les modèles plus anciens ont eu des indices de résistance à la poussière et à l’eau, mais Apple n’a pas précisé de numéro particulier. Parmi les nouvelles mesures de protection contre les infiltrations qu’Apple a introduites avec la Series 7, on peut citer le filet qui recouvre la grille du haut-parleur.

En fin de compte, iFixit a attribué à l’Apple Watch Series 7 un score de réparabilité de 6 sur 10, ce qui n’est pas exactement bon sur le « tableau de réparabilité », mais suffisamment bon pour les produits Apple. Le rapport d’iFixit indique que l’échange de l’écran et du Taptic Engine a bien fonctionné lors des tests, tout comme le remplacement de la batterie.

Vous pouvez obtenir des instructions détaillées pour cette réparation et d’autres réparations DIY sur le site Web d’iFixit.