L’Apple Watch Series 7 sera mise en vente le 15 octobre et en précommande vendredi

Parallèlement aux nouveaux iPhone et aux nouveaux iPad, Apple a également annoncé l’Apple Watch Series 7 lors de son événement de septembre. Contrairement à ces autres produits, la société n’a pas annoncé les dates de précommande ou de sortie de la nouvelle Apple Watch 7 — jusqu’à aujourd’hui.

Apple a finalement annoncé la date de précommande de l’Apple Watch Series 7, qui sera mise en ligne ce vendredi, avec des expéditions une semaine plus tard, soit le 15 octobre.

L’Apple Watch Series 7 sera disponible en précommande à partir de 14 heures le vendredi 8 octobre, et vous pourrez l’acheter en boutique à partir du vendredi 15 octobre, si vous êtes plutôt un acheteur tactile. Alors que la série d’iPhone 13 et l’iPad mini 6 sont déjà arrivés dans les mains des clients, des problèmes avec la chaîne d’approvisionnement ont légèrement retardé la sortie de la Apple Watch Series 7.

L’Apple Watch Series 7 est dotée d’un design plus soyeux que la Series 6, avec des coins plus ronds et plus arrondis. L’écran est également 20 % plus grand, avec des bords d’écran plus minces, ce qui permet à Apple de faire tenir plus de surface d’écran dans un châssis de taille analogue. Cet écran permet également à la société d’ajouter un clavier AZERTY à l’Apple Watch pour la première fois, bien que certains aient des préoccupations éthiques quant au comportement d’Apple sur ce plan. La durabilité a été améliorée, Apple précisant que le cristal qui recouvre l’écran est 50 % plus épais que le précédent modèle.

Outre ces changements matériels, la nouvelle Apple Watch Series 7 est livrée avec des cadrans de montre spécialement conçus, appelés Contour et Modulaire duo. Vous pourrez l’acheter dans les tailles de41 mm ou 45 mm. Elle est disponible en cinq nouvelles élégantes finitions de boîtier en aluminium : minuit, lumière stellaire, vert, un nouveau bleu et (PRODUCT) RED, et s’accompagne d’un large choix de coloris et de styles de bracelets. Les modèles en acier inoxydable sont disponibles en argent, graphite et or, tandis que l’Apple Watch Edition est proposée en titane et titane noir sidéral.

Pas la grande refonte attendue

Enfin l’Apple Watch Series 7 est également certifiée IP6X pour la résistance à la poussière et possède un indice de résistance à l’eau WR50. Reste à savoir combien de montres Apple finira par vendre, car tout le monde ne semble pas emballé par cet ancien design, d’autant que le nouveau look aux bords droits devrait encore voir le jour, peut-être dès l’année prochaine.

À l’origine, on s’attendait à ce que l’Apple Watch Series 7 vienne avec une refonte majeure du design, car des personnes familières avec le sujet ont déclaré que le géant technologique basé à Cupertino travaillait sur un look inspiré de celui de l’iPhone 12. En d’autres termes, il était prévu que l’Apple Watch renonce aux bords incurvés et opte plutôt pour des bords droits, bien qu’il semble qu’Apple ait abandonné cette idée à la toute dernière minute en raison de ce que l’on croyait être des problèmes de production.