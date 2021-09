Rassurez-vous, le prochain iPhone s’appellera l’iPhone 13

Nous sommes à moins d’un mois du moment où Apple devrait dévoiler une nouvelle génération d’iPhone, et si la plupart des détails ont déjà fait leur chemin sur le Web, une chose qui reste à régler est le nom des nouveaux modèles.

Auparavant, des personnes ayant connaissance du dossier ont déclaré qu’Apple hésitait à utiliser le nom de l’iPhone 13 pour une raison très simple : une superstition. Le chiffre 13 pouvant porter malheur à Apple, la société aurait même envisagé de ne pas utiliser l’iPhone 13 et d’opter directement pour l’iPhone 14.

D’autres ont dit que le géant de la technologie basé à Cupertino veut s’en tenir à une évolution mineure, donc après le lancement de l’iPhone 12 l’année dernière, la société lancerait l’iPhone 12S.

À un certain niveau, cela est parfaitement logique étant donné la précédente stratégie de dénomination utilisée par Apple, bien que pour la dernière génération d’iPhone, il semble que la société ait abandonné cette approche et ait plutôt décidé de sauter directement d’une génération à l’autre.

iPhone 13 🤔 source: https://t.co/INCk7dSbj9

Let me emphasize again that I am not a leaker. I don’t have first-hand information. I just reprint some information that I have seen that I feel is relatively reliable. pic.twitter.com/Avy9ndDT4Q

— DuanRui (@duanrui1205) August 26, 2021