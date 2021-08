by

Les caméras téléobjectif des Galaxy S22 et S22+ vont fortement s’améliorer

Selon l’aspect que vous regardez, la gamme de smartphones Galaxy S22 pourrait être la meilleure chose à venir pour Samsung ou sa plus grande déception. Les rumeurs autour des puces Exynos vs Snapdragon, de la taille des batteries et des caméras présentent un mélange de bonnes et de mauvaises nouvelles, mais c’est aussi un peu typique des mois avant la sortie d’un nouveau flagship Galaxy.

En particulier, le Galaxy S22+ semble avoir le mauvais rôle, mais cette dernière rumeur pourrait donner aux acheteurs quelque chose à apprécier lorsque la flotte de smartphones sera lancée au début de l’année prochaine.

La série Galaxy S22 devrait faire ses débuts avec le nouveau Exynos 2200 alimenté par une puce AMD, mais les rumeurs suggèrent qu’il y aura davantage de modèles utilisant le prochain SoC de Qualcomm, le successeur du Snapdragon 888. Il pourrait également obtenir une batterie d’une capacité inférieure au modèle actuel, au lieu d’une mise à niveau, ce qui pourrait être l’une des plus grandes déceptions à son sujet.

Heureusement, la situation de la caméra semble un peu plus positive, en supposant que les sources non vérifiées soient authentiques.

Selon GalaxyClub, Samsung va enfin mettre à niveau les téléobjectifs des Galaxy S22 et S22+. Depuis la série Galaxy S20, les modèles de base et « + » ont toujours eu un zoom optique maximal de 1,1 x. Comparé au zoom 3x et 10x du Galaxy S21 Ultra, c’est un bien triste état de fait.

Un zoom optique 3x

Cependant, l’année prochaine, les deux smartphones bénéficieront d’un zoom optique 3x qui correspondra au moins à celui du Galaxy S22 Ultra. À ce propos, le modèle le plus cher conservera l’astuce du zoom optique 3x et 10x utilisée par Samsung sur le Galaxy S21 Ultra. En d’autres termes, les trois modèles de Galaxy S22 pourraient disposer du même capteur photo téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique et du même capteur photo ultra-large de 12 mégapixels, le modèle haut de gamme bénéficiant d’un capteur photo supplémentaire de 12 mégapixels avec un zoom 10x.

Les Galaxy S22 et Galaxy S22+ ont également fait l’objet de fuites et utiliseraient un nouveau capteur RVBW de 50 mégapixels, laissant le Galaxy S22 Ultra avec le même capteur photo principal de 108 mégapixels, légèrement amélioré. Bien que ces mises à niveau semblent indispensables, Samsung devra peut-être faire mieux si elle veut que le Galaxy S22+ se démarque et mérite d’être acheté.