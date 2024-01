Baisse des livraisons de smartphones en 2023, mais espoir de reprise en 2024

Selon les données préliminaires du suivi trimestriel mondial des smartphones mobiles de l’International Data Corporation (IDC), les livraisons mondiales de smartphones ont diminué de 3,2 % d’une année sur l’autre en 2023.

Sur une note positive, le quatrième trimestre 2023 a connu une croissance de 8,5 % d’une année sur l’autre, jetant les bases de la reprise attendue en 2024.

Le rapport suggère que les livraisons mondiales de smartphones en 2023 ont atteint le volume annuel le plus bas de 1,17 milliard d’unités en dix ans, attribué aux défis macroéconomiques et aux stocks élevés en début d’année.

Apple a dominé le marché au quatrième trimestre ainsi que sur l’ensemble de l’année, expédiant un total de 234,6 millions d’unités avec une part de marché de 20,1 %. Pour la première fois, Apple occupe la première place du classement annuel, malgré les défis posés par Huawei en Chine. Apple est suivi par Samsung avec un total de 226,6 millions d’unités et une part de marché de 19,4 %.

Xiaomi, OPPO et Transsion Holding occupent les places suivantes avec des parts de marché respectives de 12,5 %, 8,8 % et 8,1 %. Les constructeurs proposant des modèles d’entrée de gamme comme Xiaomi et Transsion Holding ont enregistré de bonnes performances au second semestre 2023, grâce à une croissance rapide sur les marchés émergents.

L’intensité globale de la concurrence sur le marché des smartphones augmente, grâce à la résurgence de Huawei en Chine. De ce fait, des marques chinoises comme OnePlus, OPPO et Honor sont obligées de lancer des appareils très compétitifs dans la gamme de prix inférieure du haut de gamme en Chine.

Le marché de 2024 devrait voir apparaître des appareils compétitifs dotés de capacités d’IA.