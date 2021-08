Samsung commence discrètement à supprimer les publicités de ses propres applications

Aussi bizarre que cela puisse paraître, Samsung propose des publicités intégrées dans ses propres applications depuis un certain temps, et cela a sans aucun doute été une déception pour certains utilisateurs qui voulaient une expérience aussi propre que possible sur les appareils pour lesquels ils ont payé.

En d’autres termes, la présence de publicités dans les applications Samsung sur un smartphone Samsung est tout à fait inattendue, en particulier parce qu’il s’agit d’applications de base comme Météo qui sont proposées en préchargement sur un appareil.

Il n’y a pas si longtemps, la rumeur courait que Samsung voulait supprimer toutes les publicités et commencer enfin à offrir l’expérience propre que les utilisateurs attendaient en premier lieu, avec un cadre de la société promettant que tout cela arriverait assez rapidement.

Naturellement, la plupart des gens s’attendaient à ce que tout cela nécessite une mise à jour majeure, comme une nouvelle version de One UI, d’autant plus que Samsung elle-même n’a pas annoncé de date de sortie quant à la date à laquelle elle prévoyait de supprimer les publicités des applications de base.

Mais, il s’avère qu’une mise à jour de l’application était tout ce dont la société avait besoin pour se débarrasser définitivement des publicités. La version la plus récente de l’application Météo qui est livrée préchargée avec les appareils Samsung retire donc les publicités une fois pour toutes, et inutile de dire que tout le monde est super-excité de voir cela se produire.

Finally! No more banner ads in the Samsung stock Weather app! pic.twitter.com/RrXHdSDN7g — Tron ❂ (@FrontTron) August 23, 2021

Les publicités sont en cours de suppression

Ainsi, après avoir installé la dernière mise à jour de l’application Météo installée sur les appareils Samsung, l’interface utilisateur devrait être aussi propre que possible, avec absolument aucune publicité. Bien sûr, on s’attend à ce que Samsung publie une mise à jour an plutôt tôt que tard pour toutes ses autres applications stockées sur les appareils Samsung, supprimant ainsi les publicités de tous les autres outils préchargés.

La société n’a pas encore annoncé officiellement tous ces changements dans ses applications standard, mais de plus amples informations devraient être offertes au fur et à mesure que ces applications sont mises à jour pour supprimer les publicités.