Les builds du canal Dev de Windows 11 sont sur le point de devenir moins stables

Le lancement officiel de Windows 11 n’est que dans deux mois, mais Microsoft n’a pas encore fini de peaufiner et de tester le système d’exploitation. Les utilisateurs du programme Windows Insider ont déjà eu droit à un certain nombre de versions previews de plus en plus intéressantes, et celles-ci se sont avérées étonnamment stables.

Et, Microsoft est dans la phase finale des préparatifs de la sortie très attendue de Windows 11 en octobre. Avant le lancement, Windows 11 est actuellement disponible dans les canaux Dev et Beta.

Si vous avez suivi de près le cycle des mises à jour de Windows 11, vous vous souvenez peut-être que la société avait déployé les mêmes versions de Windows 11 dans les canaux Dev et Beta au cours des deux dernières semaines. Cela va bientôt changer, car Microsoft a averti les membres du programme Insider que le canal Dev va bientôt redevenir plus instable.

Microsoft indique qu’elle va commencer à tester les premières builds de développement dans le canal Dev, comme elle le fait habituellement. En conséquence, ces nouvelles versions seront moins stables que celles qui sont actuellement disponibles dans le canal Dev. Dans un e-mail envoyé aux Insiders, Microsoft souligne également que les changements qui apparaîtront dans les prochaines versions du canal Dev ne se retrouveront pas dans la version publique en octobre.

« Nous allons bientôt diffuser les premières versions de développement dans le canal Dev. Ces versions peuvent être moins stables et ne seront pas alignées sur la version de Windows 11 qui devrait être disponible pour le grand public plus tard dans l’année », écrit Microsoft.

Disponible pour 22H2 ?

Puisque Microsoft est passée à un cycle annuel pour les mises à jour de fonctionnalités avec Windows 11, les changements dans les futures builds du canal Dev sont destinés à la première mise à jour majeure de fonctionnalités de Windows 11 prévue pour le second semestre de l’année prochaine (22H2).

Par conséquent, si vous êtes dans le canal Dev en ce moment, et que vous préférez une expérience relativement stable à l’avenir, vous devez migrer du canal Dev de Windows 11 au canal Beta.