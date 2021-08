LG réalise un essai réussi de transmission 6G térahertz en extérieur

by

De nombreuses personnes commencent seulement à profiter des smartphones et des technologies de communication 5 G. La 5G est nettement plus rapide que la technologie 4G LTE qu’elle a remplacée, et de nombreuses régions du pays attendent encore le déploiement de la technologie 5G.

Bien que la technologie 5G soit relativement récente, LG travaille déjà sur la prochaine génération de technologie de communication mobile surnommée 6G.

LG Electronics a annoncé qu’elle avait réussi à démontrer la transmission et la réception de données 6G en utilisant des ondes térahertz (THz) sur une distance de 100 mètres. Les chercheurs de LG ont réussi à transmettre des données sur une distance de 100 mètres en extérieur avec l’aide du laboratoire de recherche Fraunhofer-Gesellschaft en Allemagne. Cette étape a été franchie le 13 août lorsque les données ont été transmises entre l’Institut Fraunhofer Heinrich Hertz et l’Institut de technologie de Berlin en Allemagne.

Le développement de la 6G se heurte à d’importants obstacles lorsqu’il s’agit de transmettre des données sur de longues distances. Selon LG, la technologie 6G térahertz a une courte portée avec une perte de puissance importante pendant la transmission et la réception entre les antennes. LG n’a pas précisé la nature des données, la quantité transmise ou la durée de la transmission, mais les précédents tests de transmission 6G ont atteint des vitesses de 48 Go par seconde.

Cette perte de puissance signifie que l’un des plus grands défis du développement de cette technologie est l’amplification de puissance pour générer des signaux stables sur des fréquences à bande ultra-large.

Pas avant 2029…

LG a créé un amplificateur de puissance qui génère une sortie de signal stable allant jusqu’à 15 dBm à une fréquence comprise entre 155 et 175 GHz. Les chercheurs ont également fait la démonstration d’une technologie de formation de faisceau adaptative capable de modifier la direction du signal lorsque le canal et la position du récepteur changent. LG a également développé une commutation d’antenne à haut gain permettant de combiner plusieurs amplificateurs de puissance capables d’émettre vers des antennes spécifiques.

Les chercheurs s’attendent actuellement à ce que la technologie soit normalisée au niveau mondial d’ici 2025 et disponible commercialement d’ici 2029. Tout comme la technologie 5G l’a fait pour le LTE, les réseaux 6G prendront en charge des vitesses de transmission et de communication sans fil nettement plus rapides avec une faible latence.