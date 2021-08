by

Samsung présente des modules de RAM DDR5 de 512 Go incroyablement rapides

Aimez-vous la RAM ? Aimez-vous la RAM très rapide ? Vous aimez les grandes quantités de mémoire dans votre RAM ? Samsung vient de présenter de monstrueux modules de RAM DDR5 de 512 Go lors de l’événement Hot Chips 33, et cette RAM est presque deux fois plus puissante que la DDR4.

Ce nouveau module de RAM DDR5-7200 promet d’offrir jusqu’à 40 % de plus que la DDR4, avec une capacité double et une tension inférieure. Bien sûr, vous savez déjà à quel point la RAM est importante pour la vitesse de votre ordinateur, alors l’idée de 512 Go dans une seule barrette avec tous les autres avantages offerts par la nouvelle technologie DDR5 a de quoi faire saliver les utilisateurs d’ordinateurs.

La raison pour laquelle Samsung peut faire tenir autant de mémoire dans un seul module de RAM est qu’elle utilise 8 puces DDR5 empilées. La DDR4 est limitée à 4 puces, même dans les meilleurs modules les plus puissants du marché.

Ne vous laissez pas impressionner par l’empilement de 8 puces, car cette mémoire est en fait plus fine que les modules DDR4 comparables, avec une épaisseur de 1,0 mm, soit 0,2 mm de moins. Cela s’explique par le fait que Samsung a utilisé une nouvelle technique de manipulation des plaquettes minces qui lui a permis de réduire de 40 % les écarts entre les matrices, ce qui a réduit l’épaisseur.

Un avantage supplémentaire de la nouvelle RAM concerne la tension : Samsung affirme qu’elle utilisera 0,1 V, ce qui est inférieur à la DDR4. Cela signifie que même si la RAM a plus de mémoire et de puissance, elle consommera moins d’énergie. Samsung affirme que les processus utilisés pour réduire la tension ont également permis de réduire le bruit, ce qui constitue une amélioration bienvenue.

Pouvez-vous l’installer sur votre PC ?

Malheureusement, Samsung ne fabrique pas ce module de RAM gargantuesque pour les PC ordinaires (du moins pas pour le moment). Il est plutôt destiné aux serveurs et aux datacenters.

Cela dit, la mémoire DDR5 sera bientôt disponible pour les consommateurs, de sorte que les utilisateurs lambdas disposeront bientôt de plus de mémoire et des autres avantages de la DDR5. Il ne s’agira pas de 512 Go, mais nous pourrions voir une capacité supérieure à ce qui est actuellement disponible avec la RAM DDR4.