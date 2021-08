Google Agenda permettra d’enregistrer votre lieu de travail pour faciliter les réunions

Google a annoncé l’ajout d’une option à son service Agenda pour vous permettre d’indiquer où vous travaillez un jour donné de la semaine. Autrement dit, l’application vous permettra de préciser si vous travaillez à domicile ou si vous venez au bureau. Il sera ainsi plus facile pour les utilisateurs d’informer leurs collègues et leurs supérieurs de leur plan de travail pour la journée ou la semaine, alors que les entreprises se préparent à accueillir progressivement les employés de retour au bureau après la période de télétravail qui a duré plusieurs mois en raison de la pandémie de COVID-19.

Nul doute, la pandémie de la COVID-19 a changé notre façon de travailler. Le télétravail est devenu la nouvelle norme. Cependant, à mesure que la pandémie se résorbe, les entreprises commencent progressivement à rouvrir leurs bureaux. Mais ce n’est pas encore tout à fait la période des retours au bureau.

La fonctionnalité sera déployée à partir du 30 août pour les utilisateurs de certains plans Google Workspace, et sera accessible depuis le menu des paramètres de Google Agenda, à côté des options d’heures de travail existantes, ainsi que dans la vue hebdomadaire de Google Agenda, où sont affichées les dates de chaque jour.

Les lieux de travail disponibles sont « Bureau », « Domicile », « Non spécifié » ou « Ailleurs ».

Selon Google, cette option a été ajoutée afin qu’il soit « plus facile de planifier une collaboration en personne ou de définir les attentes dans un lieu de travail hybride ». Elle fait suite à une hausse de la popularité du télétravail et du travail hybride en raison de la pandémie.

Cela signifie que les employés doivent de plus en plus tenir compte non seulement des heures de travail des personnes, mais aussi de leur localisation, lorsqu’ils planifient des réunions en présentiel et d’autres événements. La nouvelle fonctionnalité de Google Agenda devrait être utile à cet égard.

Bientôt disponible

Comme indiqué précédemment, cette fonctionnalité sera disponible pour les utilisateurs à partir du 30 août. Cependant, les administrateurs peuvent déjà contrôler la façon dont elle est « utilisée dans leur organisation ». La fonction est activée par défaut, mais les administrateurs peuvent choisir de la désactiver. Pour les utilisateurs finaux, Google indique que la nouvelle fonctionnalité de lieux de travail sera désactivée par défaut, mais que les utilisateurs auront la possibilité de l’activer lorsqu’elle commencera à être déployée à la fin du mois.

La fonctionnalité sera disponible pour les niveaux suivants : Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Nonprofits, et G Suite Business. Cependant, elle ne sera pas disponible pour les clients de G Suite Basic, ainsi que pour les clients des plans Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials et Education Fundamentals.