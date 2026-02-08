Google Agenda : Pourquoi vos calendriers secondaires ne pourront plus « disparaître »

C’est le genre de changement qui ne fait pas la une… jusqu’au jour où il vous évite une catastrophe silencieuse : un calendrier partagé, oublié dans un coin, avec des droits d’accès que plus personne ne surveille. Google Agenda déploie en ce moment une évolution qui concerne tous ceux qui jonglent avec des calendriers secondaires (projets, équipes, événements, famille).

Tout calendrier secondaire que vous possédez restera désormais visible dans votre liste de calendriers, dans les réglages, même si vous l’avez « retiré » de votre vue principale.

Google Agenda vous rappelle que vous avez des calendriers secondaires

Google l’énonce clairement : tous les calendriers secondaires dont vous êtes propriétaire seront systématiquement affichés dans votre liste de calendriers (dans la page Paramètres). L’objectif est simple : garantir que le propriétaire garde toujours accès aux réglages, permissions de partage et décisions de cycle de vie (transfert, suppression).

Concrètement, vous pouvez continuer à le masquer de votre grille quotidienne, mais il restera retrouvable et administrable dans Paramètres, et pour le ré-afficher dans la liste principale, il suffit de cocher « Afficher dans la liste des calendriers ».

C’est une logique « owner-first » : le calendrier ne doit jamais devenir un objet orphelin simplement parce qu’il a été décoché il y a six mois.

Google a redéfini la notion de « propriétaire »

Cette évolution s’inscrit dans un chantier plus large lancé fin 2025 : Google a changé la manière dont la propriété des calendriers secondaires est définie, en imposant un propriétaire unique et dédié pour chaque calendrier secondaire.

Ainsi, si vous créez un calendrier secondaire, vous en devenez automatiquement le propriétaire. Pour les calendriers existants, Google assigne automatiquement un propriétaire selon les permissions déjà en place. Et surtout : ce propriétaire devient le point de référence pour la gouvernance (ex. politiques d’organisation, régions de données, contrôles).

Dans les grandes organisations, c’est un changement structurel : auparavant, la gestion « au niveau org » était trop large pour piloter finement des calendriers de projet au quotidien.

Votre nouveau choix : supprimer… ou transférer

Google résume le « cycle de vie » en deux options très nettes :

supprimer le calendrier (et donc le retirer pour tout le monde) ou transférer la propriété à quelqu’un d’autre, ce qui vous permet ensuite de vous retirer sans casser la continuité pour l’équipe

C’est cohérent avec la règle d’aide Google : un propriétaire ne peut pas « se désabonner » de son propre calendrier secondaire ; il peut le masquer, mais pour s’en débarrasser proprement il doit le supprimer ou transférer la propriété.

Google introduit aussi une contrainte de bon sens : pour garder une expérience fluide, il recommande de limiter la propriété à 100 calendriers par utilisateur. Si votre compte dépasse ce seuil, Google ajoutera les calendriers progressivement dans votre liste pour éviter les soucis de performance, et vous encourage à supprimer ou transférer ceux qui dépassent.

Ce n’est pas une interdiction — plutôt une alarme UX : au-delà, l’interface peut devenir pénible (surtout sur mobile ou dans des comptes très « projetisés »).

Dates de déploiement : le calendrier du changement

Les dates communiquées par Google :

Comptes Google personnels : déploiement progressif à partir du 19 janvier 2026 (pouvant dépasser 15 jours)

Google Workspace (Rapid Release & Scheduled Release) : déploiement progressif à partir du 27 janvier 2026 (pouvant dépasser 15 jours)

Vu de loin, c’est un détail d’interface. Vu de près, c’est une mesure de gouvernance : Google veut réduire les calendriers fantômes, ceux qui continuent d’exister, d’être partagés, parfois de contenir des infos sensibles… sans propriétaire vraiment conscient de sa responsabilité.

En forçant la visibilité des calendriers possédés dans les réglages, Google impose une forme de comptabilité : si vous êtes propriétaire, vous devez pouvoir assumer le contrôle — ou passer le relais.