Le futur iPad 9 sera probablement abordable, et avec un design plus fin

En septembre 2021, il est fort probable qu’Apple dévoile plusieurs iPad, chacun avec son propre ensemble de caractéristiques clés. Il ne s’agit pas d’une stratégie totalement nouvelle pour Apple : l’iPad mini, l’iPad Air et l’iPad de base se trouvent tous à des endroits où une nouvelle itération n’a pas besoin d’inclure beaucoup plus qu’une amélioration des spécifications.

Étant donné que les étudiants risquent de retourner dans des salles de classe en présentiel cette année, il est probable qu’Apple se concentre une fois de plus sur un prix attractif pour son modèle d’iPad le plus basique.

Apple est très douée pour faire en sorte que plusieurs centaines d’euros semblent carrément bon marché lorsqu’il s’agit de son iPad le plus basique. L’entreprise a fait présentation après présentation en expliquant comment elle était capable de proposer la dernière version de son iPad le plus standard à un prix inférieur à celui des autres modèles d’iPad proposés dans sa boutique.

En septembre 2020, Apple a lancé sa dernière itération de l’iPad de base au prix de 389 euros, avec un prix réduit à 349 euros pour les étudiants et les établissements scolaires. Il est fort probable que le futur iPad 9 aura de meilleures performances de traitement et un meilleur traitement graphique grâce à une nouvelle puce de traitement conçue par Apple. Mark Gurman, de Bloomberg, indique également que le nouvel iPad aura une conception matérielle légèrement modifiée.

Le nouvel iPad, la 9e génération, serait doté d’un design matériel plus fin. Il sera très probablement doté d’une seule caméra frontale, d’un bouton Home physique et d’un écran rectangulaire. Le fait de conserver le même design de base permet à Apple de maximiser sa marge bénéficiaire tout en continuant à améliorer l’expérience de l’iPad grâce aux logiciels et aux performances de traitement.

Un iPad Air 5 et un iPad mini 6

Il est également possible que nous voyions un nouvel iPad Air 5 qui sera la vedette de l’événement iPad. Selon les rumeurs, cet appareil disposerait d’un éventail d’options de couleurs et d’un audacieux design qui ne serait pas sans rappeler son prédécesseur immédiat.

La rumeur veut également que l’iPad mini 6 fasse son apparition, avec un écran plus grand et une taille globale qui correspond à celle de son prédécesseur. Il est suggéré que le nouvel iPad mini aura un écran plus grand dans un châssis de même taille, grâce à la suppression du bouton Home physique et à des bords plus étroits.

Nous nous attendons à ce qu’Apple organise un événement pour sa nouvelle gamme d’iPad en septembre 2021.