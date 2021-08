La caméra téléobjectif du Galaxy S22 Ultra ne serait pas améliorée

Samsung a utilisé le modèle Ultra de sa gamme de séries S pour pousser certaines technologies de pointe, le zoom de l’appareil photo étant l’un de ses principaux centres d’intérêt.

Le Galaxy S22 s’annonce jusqu’à présent comme un produit mitigé. Il devrait être le premier smartphone à utiliser le prochain Exynos 2200 boosté par un GPU AMD, mais la plupart des modèles vendus dans le monde pourraient ne pas utiliser ce processeur. On parle des nouveaux systèmes de caméra du smartphone, mais Samsung aurait décidé de ne pas utiliser sa nouvelle caméra sous le panneau qu’elle a employée sur le Galaxy Z Fold 3, ce qui a suscité une certaine controverse. Maintenant, un nouveau rapport suggère que certaines des caméras sur le modèle haut de gamme Galaxy S22 Ultra pourraient être les mêmes que celles de l’année dernière, bien qu’elles pourraient apporter quelques nouveautés.

Se débarrassant du « Space Zoom » du Galaxy S20 l’année dernière, Samsung a choisi de mettre deux téléobjectifs dans le Galaxy S21 Ultra cette année. Tous deux utilisaient des capteurs de 10 mégapixels, mais offraient des niveaux de zoom différents, l’un avec un zoom optique 3x maximum et l’autre avec un zoom optique 10x grâce à un objectif de style périscope.

Selon GalaxyClub, le Galaxy S22 Ultra de l’année prochaine disposerait à nouveau de deux téléobjectifs de 10 mégapixels, dont l’un offrirait le même zoom optique 10x. La capacité de l’autre est encore inconnue, mais ce ne serait pas une surprise s’il est également le même que celui de l’année dernière. Cela dit, le rapport considère également que les caméras pourraient avoir une mise à niveau qui pourrait au moins compenser cela.

Selon certaines rumeurs, Samsung travaille sur un « zoom continu » ou un zoom variable progressif, où les lentilles à l’intérieur du module de la caméra sont capables de glisser librement et en douceur dans n’importe quelle position. Ce n’est peut-être pas une énorme amélioration, mais cela jette les bases de futures améliorations dans ce domaine.

OPPO en concurrence

Cette technologie est analogue à celle que OPPO vient de révéler et qu’elle espère lancer sur des smartphones au début de l’année prochaine. Autrement dit, nous pourrions voir la firme chinoise concurrencer le géant Samsung dans ce domaine clé qu’est la photo. Galaxy Club a également fait écho d’un capteur photo principal de 50 mégapixels et d’un capteur photo grand-angle de 12 mégapixels pour les modèles Galaxy S22 et Galaxy S22+. Cela suggère que les modèles phares de base de Samsung pourraient connaître des améliorations plus spectaculaires en matière de caméra.

La série Galaxy S22 devrait également utiliser un nouveau capteur RGBW qui pourrait améliorer l’entrée de lumière du smartphone. Cependant, en termes de mises à niveau, le Galaxy S22+ pourrait connaître le plus grand saut par rapport à son prédécesseur. Malheureusement, il pourrait aussi avoir la plus grande dégradation en ce qui concerne la capacité de la batterie.

La série Galaxy S22 est attendue pour le début de l’année 2022, les détails peuvent donc changer. Samsung n’a pas encore confirmé les spécifications de sa prochaine série phare, donc comme avec toutes les fuites, prenez ces détails avec des pincettes.