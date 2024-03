Réorientation chez Apple : Un iPad pliable sur le devant de la scène

Sur la base de récentes informations sur la chaîne d’approvisionnement, il semblerait qu’Apple opère un réajustement stratégique de ses ressources. Les ingénieurs, qui étaient jusqu’à présent concentrés sur le projet Vision Pro, se tournent désormais vers le développement d’un iPhone ou d’un iPad pliable.

Cependant, cette nouvelle orientation entraîne des rumeurs sur un éventuel retard du lancement de l’iPhone pliable, désormais prévu pour 2027 au lieu de 2026. Malgré ces ajustements, il est demandé aux fournisseurs de maintenir leurs calendriers de production initiaux.

Les rapports antérieurs soulignaient déjà la collaboration continue entre Apple et les fournisseurs d’écrans Samsung et LG sur la technologie des écrans pliables. La spéculation est vive concernant le format de l’appareil anticipé, oscillant entre un iPhone et un iPad pliable. Les enquêtes auprès des consommateurs indiquent une préférence pour un dispositif ressemblant à l’iPhone Pro dans son état plié, qui se déplierait pour révéler un écran de la taille d’un iPad mini.

Cependant, selon MacRumors, le premier dispositif pliable d’Apple ne serait pas un iPhone. Selon les sources de la chaîne d’approvisionnement, il s’agirait d’un « appareil plus grand » que le prochain smartphone. Dans ce contexte, l’iPad semble être le meilleur candidat pour cette innovation. L’iPad pliable pourrait se préparer pour une sortie fin 2024.

Selon 9to5Mac, les dirigeants d’Apple ont mentionné des considérations logistiques, dont la disponibilité des écrans pliables, comme raison du report du lancement de l’iPhone pliable au premier trimestre 2027. Parallèlement, une restructuration interne a conduit à la réaffectation des ingénieurs du Vision Pro pour soutenir le développement des dispositifs pliables, marquant un tournant potentiel dans la feuille de route des produits d’Apple.

Que des spéculations

Bien que ces rapports offrent un aperçu fascinant de l’évolution de la stratégie produit d’Apple, ils doivent être interprétés avec prudence en raison de leur nature spéculative. Néanmoins, le transfert de talents d’ingénierie vers un nouveau projet signifie que le géant de Cupertino explore ouvertement les technologies émergentes et repousse les limites de l’innovation.

Quant au calendrier de lancement révisé, Apple reste ferme dans son approche, ne dévoilant des produits que lorsqu’ils répondent aux normes exigeantes de qualité et de performance de l’entreprise.