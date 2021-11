Selon une fuite, Amazon ouvrira bientôt de grandes boutiques physiques

Amazon prévoit d’étendre considérablement sa présence avec l’ouverture de grands sites semblables à de grands magasins, selon un rapport publié jeudi 19 août. La société qui s’est fait connaître grâce aux achats en ligne s’est intéressée ces dernières années aux points de vente physiques, ouvrant des librairies, des épiceries et des locaux où elle vend sa gamme croissante d’appareils électroniques, entre autres.

La pandémie a fait peser un lourd fardeau sur de nombreuses entreprises déjà en difficulté, ouvrant la voie à une nouvelle série de faillites et de fermetures. Ce vide pourrait bientôt n’être comblé par nul autre qu’Amazon.

Mais selon un rapport du Wall Street Journal de cette semaine, le géant du commerce électronique prévoit d’ouvrir plusieurs « grands magasins » pour « étendre sa portée dans la vente de vêtements, d’articles ménagers, d’appareils électroniques et d’autres domaines », avec des rayons proposant des produits de la marque Amazon ainsi que des produits de « grandes marques grand public », selon des personnes ayant connaissance de l’affaire.

Les premières ouvertures auront probablement lieu en Californie et dans l’Ohio, et les magasins devraient couvrir une superficie d’environ 2 800 mètres carrés. C’est presque 10 fois plus grand que les actuels sites 4-star d’Amazon.

Le rapport du Journal intervient un an après un rapport similaire, qui suggérait qu’Amazon pourrait même s’installer sur des sites laissés vacants par des entreprises comme Sears et J. C. Penney, dont les activités ont été touchées par le succès retentissant des opérations en ligne d’Amazon. Non, l’ironie de l’expansion annoncée d’Amazon dans le secteur de la vente n’échappera pas à ceux qui ont été frappés par l’ascension fulgurante de la société depuis son lancement il y a 27 ans.

De la vente en ligne à la vente physique

La mise à jour de cette semaine du Journal ne mentionne pas la date à laquelle Amazon pourrait ouvrir son premier grand magasin, mais le rapport semble confirmer que la société basée à Seattle va de l’avant avec son plan apparent d’expansion de sa présence physique. Bien que beaucoup puissent considérer qu’il s’agit d’une étape audacieuse étant donné la popularité croissante des achats en ligne, le rapport suggère qu’Amazon connaît le succès avec ses points de vente actuels et est maintenant prêt à explorer un nouveau format en termes d’exploitation de ses propres boutiques.

Amazon a ouvert son premier magasin physique il y a 6 ans afin de vendre davantage de livres. Depuis, elle a ouvert d’autres librairies et des épiceries sans caissier, appelées Go, qui utilisent des caméras pour suivre les choix des clients avant de débiter automatiquement leur compte. Elle a également ouvert des épiceries Amazon Fresh et a racheté en 2017 Whole Foods, qui compte environ 500 sites. Dans une nouvelle expansion dans les magasins du monde réel, Amazon a lancé son format 4-star qui propose des articles populaires de son site en ligne.