Apple permet aux développeurs d’envoyer aux utilisateurs des e-mails sur les autres modes de paiement

Apple a révélé quelques changements clés dans l’App Store en réponse à une action collective intentée par des développeurs d’applications américains. Le procès remonte à 2019 et le règlement prévoit un fonds de 100 millions de dollars pour les développeurs éligibles. Notamment, cela ne fait pas partie du procès en cours entre Apple et Epic Games, dont le verdict est attendu plus tard cette année.

Les développeurs américains qui ont gagné un million de dollars ou moins par le biais de la version américaine de l’App Store chaque année entre le 4 juin 2015 et le 26 avril 2021 sont éligibles pour le fonds. Cela représente 99 %, soit environ 67 000 développeurs aux États-Unis, précise Apple.

« Depuis ses débuts, l’App Store est un miracle du point de vue économique. C’est l’endroit le plus sûr où trouver et acheter des apps, mais aussi une opportunité commerciale incroyable pour les développeurs qui peuvent y innover, y réussir, et s’y développer », déclare Phil Schiller, Apple Fellow qui supervise l’App Store. « Nous aimerions remercier les développeurs qui nous ont aidés à mettre au point cet accord pour permettre à l’App Store d’atteindre ses objectifs tout en continuant à offrir le meilleur à toutes les personnes qui utilisent la plateforme ».

Selon Apple, les développeurs peuvent désormais communiquer aux utilisateurs d’autres options d’achat en dehors de leur application iOS. Cela inclut des méthodes comme l’e-mail. Cependant, cela n’est toujours pas autorisé à l’intérieur de l’application.

Comme c’est toujours le cas, Apple ne prélèvera pas de commission sur les achats effectués en dehors de l’App Store. Toutefois, les utilisateurs doivent consentir à la communication susmentionnée et doivent avoir la possibilité de la refuser.

Uniquement pour les Américains

Bien qu’il n’y ait aucun changement dans la procédure d’appel lorsque Apple rejette votre application, Apple indique qu’elle ajoutera du contenu sur le site Web App Review pour aider les développeurs à comprendre le fonctionnement de la procédure d’appel. La société partagera également des statistiques sur le processus d’examen des applications, notamment le nombre d’applications rejetées, le nombre de comptes de clients et de développeurs désactivés, des données objectives concernant les requêtes de recherche et les résultats, et le nombre d’applications retirées de l’App Store.

Le géant de Cupertino a augmenté le nombre de points de prix disponibles pour les développeurs, passant de moins de 100 à plus de 500. Ces prix sont applicables aux abonnements, aux achats in-app et aux applications payantes.

Apple a également mentionné son intention de maintenir intacts le programme App Store Small Business et le moteur de recherche App Store au moins pour les trois prochaines années. Vous pouvez consulter le communiqué de presse d’Apple ici et la proposition de règlement ici.