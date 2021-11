Un rameur Peloton est mentionné dans le code source de l’application Android

Selon la rumeur, la société Peloton, spécialisée dans le fitness à domicile, aurait un rameur en préparation, et il semble maintenant que la société ait confirmé par inadvertance ce fait avec sa propre application Android. Un démontage récemment publié de la dernière version de l’application révèle des détails, y compris des mots de code, faisant allusion à une nouvelle machine de fitness à venir, probablement basée sur l’aviron.

Vous connaissez probablement mieux Peloton pour ses vélo ou, peut-être, pour ses tapis de course qui ont fait la une des journaux cet été. De nombreuses rumeurs au cours des derniers mois ont affirmé que la société allait également lancer un rameur, qui combinerait la technologie de la société avec l’exercice traditionnel de l’aviron.

La dernière version de l’application Android de Peloton a récemment été disséquée par 9to5Google, qui a trouvé des preuves que Peloton a mis à jour l’application avec de nouvelles fonctionnalités en prévision du lancement d’un produit.

Bien qu’il n’y ait pas de confirmation explicite d’un rameur, l’application comprend des détails sur la façon d’effectuer un exercice qui implique un « coup » — et il est impossible d’interpréter cela comme autre chose qu’un rameur. Il semble que l’équipe de Peloton ait fait des efforts pour dissimuler son travail en insérant ce qui semblait être du texte charabia dans l’application.

Cependant, l’équipe de 9to5Google a eu la sagesse de faire passer le texte par un code César et de le déchiffrer pour révéler ce qui semble être deux noms de code : Mazu et Caesar. Le texte déchiffré indique que Peloton travaille sur des « itinéraires scéniques inspirants » pour le prochain rameur. Peloton n’a toujours pas annoncé de modèle de rameur, mais l’apparition de ce texte dans l’application indique qu’un lancement officiel pourrait arriver dans un proche avenir.

Le début avant de nouveaux produits

Il n’est pas nécessaire d’être un expert du secteur pour comprendre pourquoi les appareils de fitness à domicile connaissent un succès phénoménal en ce moment. Pour des raisons évidentes, nous passons tous plus de temps à l’intérieur et moins de temps à l’extérieur (ou à la salle de sport). Bien que les modèles Peloton Bike et Treadmill soient très chers, la plupart des critiques s’accordent à dire que le prix d’entrée élevé en vaut la peine : la combinaison des cours en direct et de l’excellente qualité de fabrication de l’équipement lui-même semble convaincre la plupart des gens.

Il est peu probable que Peloton s’arrête au rameur : selon certaines rumeurs, l’entreprise travaillerait sur un dispositif permettant de transformer votre télévision en un streamer de cours de fitness connecté, sur un ensemble d’appareils de musculation et sur un wearable permettant de surveiller votre rythme cardiaque.