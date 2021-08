Les utilisateurs veulent plus de paramètres dans le menu Démarrer de Windows 11

Windows 11 s’accompagne d’un menu Démarrer entièrement nouveau par rapport à Windows 10. Cette fois, il abandonne les tuiles dynamiques et adopte une approche plus propre inspirée de Windows 10 X.

Bien que ce soit quelque chose que de nombreux utilisateurs aiment déjà, d’autres souhaitent que le menu Démarrer soit accompagné de plus d’options de personnalisation, y compris un moyen de le redimensionner.

En outre, la section recommandée dans le menu Démarrer n’a pas beaucoup de sens pour certains, mais malheureusement, Microsoft ne propose aucune option pour la désactiver et faire de la place pour plus d’applications installées sur l’appareil.

Une publication dans le Windows Feedback Hub a déjà plus de 2 300 upvotes, avec des utilisateurs expliquant que si le menu Démarrer actuel est déjà une évolution par rapport à la version Windows 10, il a encore besoin de raffinements supplémentaires pour être prêt pour le prime time.

« Je pense que le menu Démarrer est plutôt bien mais il est absolument MASSIF et les icônes sont beaucoup trop espacées. Il serait beaucoup mieux s’il était possible de le redimensionner et de supprimer la zone “Recommandé”. Le fait de condenser les éléments et de les rendre moins espacés permettrait de présenter davantage d’informations dans un espace plus restreint », explique quelqu’un.

Bien que Microsoft n’ait pas révélé si elle prévoyait d’améliorer le menu Démarrer, la société a vanté le nouveau design dans l’annonce initiale de Windows 11.

Lancement de Windows 11 en octobre

« Du nouveau bouton Démarrer et de la barre des tâches à chaque son, police et icône, tout a été fait intentionnellement pour vous donner le contrôle et apporter un sentiment de calme et de facilité. Nous avons placé le menu Démarrer au centre et facilité la recherche rapide de ce dont vous avez besoin. Le menu Démarrer utilise la puissance du cloud et de Microsoft 365 pour vous montrer vos fichiers récents, quel que soit la plateforme ou l’appareil sur lequel vous les avez consultés auparavant, même si c’était sur un appareil Android ou iOS », explique Microsoft.

Windows 11 devrait être lancé dans sa version stable en octobre au plus tôt, donc si des changements pour le menu Démarrer sont introduits entre-temps, attendez-vous à ce qu’ils soient mis en ligne pour les membres du programme Insider assez rapidement.